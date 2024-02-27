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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة

2/27/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً اليوم،من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والانسانية.

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