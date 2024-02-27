وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة
التاريخ
2/27/2024 2:24:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً اليوم،من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والانسانية.
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