Wednesday, 28 February 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب أمير الشرقية يرأس الاجتماع الأول لمؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت

2/27/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مؤسسة " تطوير جزيرة دارين وتاروت" الأمير سعود بن بندر، اليوم في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية؛ الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة أبرز الأعمال والتوجهات ومنها التوجّه التنموي المعتمد في الجزيرة، والدراسات التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتطوير الجزيرة ومنها مبادرة تأهيل قصر دارين والمخطط العام التفصيلي للجزيرة ومتنزه المانجروف البيئي وتأهيل قلعة تاروت وتطوير البلدة القديمة، إضافة إلى أهم الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية، أن الاجتماع الأول للمجلس يأتي لتسهيل انطلاقة المؤسسة التي أعلن عنها ولي العهد، وهدفت لتطوير جزيرة "دارين وتاروت" وفق ثلاث ركائز تراعي المحافظة على الجانب التاريخي والثقافي وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة وتعزيز اقتصادها السياحي.
وقال: "إن المؤسسة ستعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة، خاصة في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يحقق تطلعاتها وحرصها على تطوير ونماء جميع مدن المحافظات".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف، أن الاجتماع أثمر عن وضع الأسس لانطلاق أعمال البناء المؤسسي، وستعمل الهيئة وبتوجيه سمو رئيس مجلس الهيئة وبمتابعة ودعم سمو نائبه، على تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع رؤية 2030 ، حيث نوقشت المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية التي تتمتع بها جزيرة تاروت ودارين وأثرها الإيجابي على المجتمع من خلال خلق 104 آلاف فرصة عمل مع زيادة عدد السياح في الجزيرة وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030.
كما سيعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتستقطب الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المستهدفة لرفع اقتصاديات الجزيرة، إضافة لرفع الوعي المجتمعي للمحافظة على الآثار التاريخية في المنطقة. وتهدف مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت إلى رفع تنافسية الجزيرة وجودة الحياة فيها، إضافة لدعم الناتج المحلي بتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في المحافظة على المواقع البيئية والتاريخية في الجزيرة.
ويتكون أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين من أمين المنطقة الشرقية معالي المهندس فهد بن محمد الجبير ممثلًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ممثلًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير المهندس ياسر بن سليمان الداود، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، والمشرف على وكالة شؤون الشركات والمحجوزات المهندس محمد بن إبراهيم الخراشي ممثلًا لوزارة الطاقة، والوكيل المساعد للوجهات السياحية ماجد بن مسفر الغامدي ممثلًا لوزارة السياحة.

MENAFN27022024000089011017ID1107907173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث