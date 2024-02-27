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تحسين المشهد الحضري بالشرقية

2/27/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت أمانة المنطقة الشرقية، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة برنامج تحسين المشهد الحضري، وضمان معالجة التشوهات البصرية، برئاسة أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ومشاركة الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات. وشدد الجبير، خلال الاجتماع على ضرورة متابعة المقاولين المتعاقدة مع الأمانة لأعمال إعادة تأهيل وسفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة، وذلك استمرارًا لجهودها ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسة.
وشاهد أمين المنطقة عرضًا لغرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الذي تضمّن الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، ومسار المعالجات الفورية، ورصد جيوتك الذي تضمن الملاحظات المفتوحة التي لم تعالج، واطّلع على تتمة رصد التشوهات البصرية في طريق الأمير محمد بن فهد. واستعرضت وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية تحديثات التحول الرقمي، متضمنة مؤشرات الأداء الرئيسة، إضافة إلى إحصائيات نظام الاتصالات الإدارية، وإجمالي المعاملات المنجزة في أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية منها واليدوية، والخدمات الجديدة المُطلقة.

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