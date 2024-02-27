تحسين المشهد الحضري بالشرقية

(MENAFN
- Al Watan) عقدت أمانة المنطقة الشرقية، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة برنامج تحسين المشهد الحضري، وضمان معالجة التشوهات البصرية، برئاسة أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ومشاركة الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات. وشدد الجبير، خلال الاجتماع على ضرورة متابعة المقاولين المتعاقدة مع الأمانة لأعمال إعادة تأهيل وسفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة، وذلك استمرارًا لجهودها ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسة.
وشاهد أمين المنطقة عرضًا لغرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الذي تضمّن الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، ومسار المعالجات الفورية، ورصد جيوتك الذي تضمن الملاحظات المفتوحة التي لم تعالج، واطّلع على تتمة رصد التشوهات البصرية في طريق الأمير محمد بن فهد. واستعرضت وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية تحديثات التحول الرقمي، متضمنة مؤشرات الأداء الرئيسة، إضافة إلى إحصائيات نظام الاتصالات الإدارية، وإجمالي المعاملات المنجزة في أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية منها واليدوية، والخدمات الجديدة المُطلقة.
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