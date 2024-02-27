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الترخيص شرط العمل بالقطاع السياحي

2/27/2024 2:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) خلص اجتماع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب مع غرفة المدينة المنورة مساء أمس، إلى التشديد على عدم قبول أي عمل سياحي بدون ترخيص، إضافة الى تمويل 150 مشروعا من الصندوق السياحي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حصول المملكة على المركز الأول في قائمة البلدان الكبرى سياحيا من حيث النمو في عدد الزوار الدوليين لعام 2023 مقارنة بعام 2019، حسب تقرير الأمم المتحدة للسياحة، كما تحظى منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بأهمية بالغة كونهما تضمان معالم مقدسة وتحتويان على 79 % من الغرفة المتاحة للزوار في المملكة.
وقام وزير السياحة بجولة تفقدية على عدد من فنادق المدينة المنورة للتأكد من التزام مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه وحصولها على الرخص اللازمة والاطلاع على استعدادات القطاع لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار خلال شهر رمضان.
وكانت وزارة السياحة ضمن حملة ضيوفنا أولوية واصلت جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من فنادق وشقق مخدومة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.
ونفذت الفرق الرقابية للوزارة في العاصمة المقدسة أكثر من 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدسة، ورصدت أكثر من 1650 مخالفة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.
واستمرت الجولات التفتيشية في المدينة المنورة، حيث نفذت الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 2200 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة ، تم من خلالها رصد أكثر من 1000 مخالفة، وأسفرت عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

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