الترخيص شرط العمل بالقطاع السياحي

(MENAFN
- Al Watan) خلص اجتماع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب مع غرفة المدينة المنورة مساء أمس، إلى التشديد على عدم قبول أي عمل سياحي بدون ترخيص، إضافة الى تمويل 150 مشروعا من الصندوق السياحي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حصول المملكة على المركز الأول في قائمة البلدان الكبرى سياحيا من حيث النمو في عدد الزوار الدوليين لعام 2023 مقارنة بعام 2019، حسب تقرير الأمم المتحدة للسياحة، كما تحظى منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بأهمية بالغة كونهما تضمان معالم مقدسة وتحتويان على 79 % من الغرفة المتاحة للزوار في المملكة.
وقام وزير السياحة بجولة تفقدية على عدد من فنادق المدينة المنورة للتأكد من التزام مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه وحصولها على الرخص اللازمة والاطلاع على استعدادات القطاع لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار خلال شهر رمضان.
وكانت وزارة السياحة ضمن حملة ضيوفنا أولوية واصلت جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها من فنادق وشقق مخدومة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.
ونفذت الفرق الرقابية للوزارة في العاصمة المقدسة أكثر من 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدسة، ورصدت أكثر من 1650 مخالفة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.
واستمرت الجولات التفتيشية في المدينة المنورة، حيث نفذت الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 2200 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة ، تم من خلالها رصد أكثر من 1000 مخالفة، وأسفرت عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
MENAFN27022024000089011017ID1107907171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.