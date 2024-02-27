انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4577.81 نقطة منخفضًا 16.2 نقطة، وبنسبة 0.35 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4594.06 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و840 ألفًا و892 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 20 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و201 ألف و190 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.008% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.62 مليار ريال عُماني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 329 ألف ريال عُماني بنسبة 8.58%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 668 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 17.40%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 339 ألف ريال عُماني وبنسبة 8.82%.

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