انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4577.81 نقطة منخفضًا 16.2 نقطة، وبنسبة 0.35 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4594.06 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و840 ألفًا و892 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 20 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و201 ألف و190 ريالًا عُمانيًّا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.008% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.62 مليار ريال عُماني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 329 ألف ريال عُماني بنسبة 8.58%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 668 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 17.40%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 339 ألف ريال عُماني وبنسبة 8.82%.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107907169
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