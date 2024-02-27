ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية 8.2% خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة الصناعة في سول اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 8.2% على أساس سنوي في يناير بفضل الأداء القوي للمبيعات على منصات الإنترنت.
وأوضحت البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أن المبيعات المجمعة وصلت لـ 25 متجر تجزئة متصلة وغير متصلة بالإنترنت إلى 15.7 تريليون وون (11.78 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 14.5 تريليون وون قبل عام.
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وانخفضت مبيعات المتاجر غير المتصلة بالإنترنت بنسبة 0.3% الشهر الماضي، تأثرا بحلول عطلة رأس السنة القمرية في فبراير من هذا العام، على عكس عام 2023، عندما وقعت العطلة في يناير.
وارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 0.7%، مدفوعة بالسلع الفاخرة المستوردة. كما شهدت متاجر البقالة التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة ارتفاع مبيعاتها بنسبة 6.1% خلال هذه الفترة، بقيادة المنتجات الجاهزة للأكل.
ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات متاجر السوبر ماركت بنسبة 9.2% على أساس سنوي في يناير.
وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التسوق عبر الإنترنت بنسبة 16.8% على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر معدل منذ سجلت ارتفاعا بنسبة 19.7% في أكتوبر 2021، على خلفية الطلب القوي على الغذاء والضروريات اليومية.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107907168
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