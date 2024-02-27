ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية 8.2% خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصناعة في سول اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 8.2% على أساس سنوي في يناير بفضل الأداء القوي للمبيعات على منصات الإنترنت.

وأوضحت البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أن المبيعات المجمعة وصلت لـ 25 متجر تجزئة متصلة وغير متصلة بالإنترنت إلى 15.7 تريليون وون (11.78 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 14.5 تريليون وون قبل عام.

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وانخفضت مبيعات المتاجر غير المتصلة بالإنترنت بنسبة 0.3% الشهر الماضي، تأثرا بحلول عطلة رأس السنة القمرية في فبراير من هذا العام، على عكس عام 2023، عندما وقعت العطلة في يناير.

وارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 0.7%، مدفوعة بالسلع الفاخرة المستوردة. كما شهدت متاجر البقالة التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة ارتفاع مبيعاتها بنسبة 6.1% خلال هذه الفترة، بقيادة المنتجات الجاهزة للأكل.

ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات متاجر السوبر ماركت بنسبة 9.2% على أساس سنوي في يناير.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التسوق عبر الإنترنت بنسبة 16.8% على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر معدل منذ سجلت ارتفاعا بنسبة 19.7% في أكتوبر 2021، على خلفية الطلب القوي على الغذاء والضروريات اليومية.





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