2.8 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبى للقطاع الخاص فى مصر خلال 4 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنَّ بنك الاستثمار الأوروبى أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف لمصر، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان البنك أكبر شريك تنموى أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار.

أوضحت، خلال لقائها بناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبى بمقره الرئيسى لوكسمبورج، أن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددى الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح فى مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج ((نُوَفِّى))؛ حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسى فى محور النقل المستدام ((نُوَفِّى+))، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

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وفى ذات السياق، أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة بعد تدشينه مؤخراً يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.

من جانبها، ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبى، أن مصر تعد شريكاً رئيسياً لبنك الاستثمار الأوروبى، وفى هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك الاستثمار الرائد فى مجال الطاقة فى إطار برنامج ((نُوَفِّى))، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون فى المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولى، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبى المقرر قدومها مصر فى إطار التعاون الفنى لتنفيذ مشروعات برنامج ((نُوَفِّى))، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التى أطلقها بنك الاستثمار الأوروبى خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار فى مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى.

وبحسب البيان، يعد بنك الاستثمار الأوروبى، أكبر شريك تمويل دولى لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عاماً أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومى والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته فى مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجارى، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسى فى محور النقل المستدام ((نُوَفِّى+)).