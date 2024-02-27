نوفارتس مصر للأدوية تدشن مقرا جديدا فى القاهرة الجديدة

افتتحت شركة نوفارتس مصر للأدوية مقرها الجديد بمنطقة الأعمال في القاهرة الجديدة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر.

موضوعات((أكيومن)) تستهدف الحصول على رخص تداول العقود الآجلة و((جى دى آر)) العام الجارى 1.5 مليار جنيه أقساط“أليانز مصر” بفرع التأمين الطبى العام الماضى 2.8 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبى للقطاع الخاص فى مصر خلال 4 سنوات

أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم، أن نوفارتس تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية.

أشار عبدالغفار إلى حرص نوفارتس على تطوير صناعة الدواء، مما يجعلها من الشركات الرائدة في استخدام أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع الأدوية المتطورة

ولفت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع نوفارتس لتحديث النظام الآلي لقسطرة القلب، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

أوضح أن نوفارتس شريكاً استراتيجيا للوزارة في تحقيق أهدافها، حيث انه يجري حالياً تطوير مستشفى هرمل للأورام، بالإضافة إلى بناء قدرات وتدريب الكوادر الطبية واختيار عدد منهم للسفر للتدريب في الخارج في معهد جوستاف روسيه في فرنسا.

وقالت إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية في مصر، إن سويسرا ومصر تجمعهما شراكة ممتدة في مختلف المجالات، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أهم مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

شريف أمين، رئيس شركة نوفارتس مصر، أكد أن أدوية الشركة وصلت لنحو 18 مليون مواطن خلال العام الماضى.

أوضح أن نوفارتس تتواجد في سوق الدواء المصري منذ 58 عاما، مؤكدًا على مواصلة الشراكة مع الوزارة وجميع قطاعاتها وهيئاتها، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية لكل المرضى في ضوء رؤية مصر 2030 لصياغة مستقبل صحي أفضل لجميع المصريين.