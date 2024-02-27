نوفارتس مصر للأدوية تدشن مقرا جديدا فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالغفار: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر
افتتحت شركة نوفارتس مصر للأدوية مقرها الجديد بمنطقة الأعمال في القاهرة الجديدة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر.
موضوعات متعلقة
((أكيومن)) تستهدف الحصول على رخص تداول العقود الآجلة و((جى دى آر)) العام الجارى 1.5 مليار جنيه أقساط“أليانز مصر” بفرع التأمين الطبى العام الماضى 2.8 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبى للقطاع الخاص فى مصر خلال 4 سنوات
أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم، أن نوفارتس تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية.
أشار عبدالغفار إلى حرص نوفارتس على تطوير صناعة الدواء، مما يجعلها من الشركات الرائدة في استخدام أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع الأدوية المتطورة
ولفت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع نوفارتس لتحديث النظام الآلي لقسطرة القلب، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
أوضح أن نوفارتس شريكاً استراتيجيا للوزارة في تحقيق أهدافها، حيث انه يجري حالياً تطوير مستشفى هرمل للأورام، بالإضافة إلى بناء قدرات وتدريب الكوادر الطبية واختيار عدد منهم للسفر للتدريب في الخارج في معهد جوستاف روسيه في فرنسا.
وقالت إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية في مصر، إن سويسرا ومصر تجمعهما شراكة ممتدة في مختلف المجالات، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أهم مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.
شريف أمين، رئيس شركة نوفارتس مصر، أكد أن أدوية الشركة وصلت لنحو 18 مليون مواطن خلال العام الماضى.
أوضح أن نوفارتس تتواجد في سوق الدواء المصري منذ 58 عاما، مؤكدًا على مواصلة الشراكة مع الوزارة وجميع قطاعاتها وهيئاتها، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية لكل المرضى في ضوء رؤية مصر 2030 لصياغة مستقبل صحي أفضل لجميع المصريين.
MENAFN27022024000202011048ID1107907166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.