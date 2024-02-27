Wednesday, 28 February 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نوفارتس مصر للأدوية تدشن مقرا جديدا فى القاهرة الجديدة

2/27/2024 2:23:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عبدالغفار: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر

افتتحت شركة نوفارتس مصر للأدوية مقرها الجديد بمنطقة الأعمال في القاهرة الجديدة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر.

موضوعات متعلقة ((أكيومن)) تستهدف الحصول على رخص تداول العقود الآجلة و((جى دى آر)) العام الجارى 1.5 مليار جنيه أقساط“أليانز مصر” بفرع التأمين الطبى العام الماضى 2.8 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبى للقطاع الخاص فى مصر خلال 4 سنوات

أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم، أن نوفارتس تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية.

أشار عبدالغفار إلى حرص نوفارتس على تطوير صناعة الدواء، مما يجعلها من الشركات الرائدة في استخدام أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع الأدوية المتطورة

ولفت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع نوفارتس لتحديث النظام الآلي لقسطرة القلب، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

أوضح أن نوفارتس شريكاً استراتيجيا للوزارة في تحقيق أهدافها، حيث انه يجري حالياً تطوير مستشفى هرمل للأورام، بالإضافة إلى بناء قدرات وتدريب الكوادر الطبية واختيار عدد منهم للسفر للتدريب في الخارج في معهد جوستاف روسيه في فرنسا.

وقالت إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية في مصر، إن سويسرا ومصر تجمعهما شراكة ممتدة في مختلف المجالات، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أهم مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

شريف أمين، رئيس شركة نوفارتس مصر، أكد أن أدوية الشركة وصلت لنحو 18 مليون مواطن خلال العام الماضى.

أوضح أن نوفارتس تتواجد في سوق الدواء المصري منذ 58 عاما، مؤكدًا على مواصلة الشراكة مع الوزارة وجميع قطاعاتها وهيئاتها، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية لكل المرضى في ضوء رؤية مصر 2030 لصياغة مستقبل صحي أفضل لجميع المصريين.

MENAFN27022024000202011048ID1107907166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث