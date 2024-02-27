قرار جمهورى بنقل ولاية أرض مدينة رأس الحكمة لـالمجتمعات العمرانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.8 مليون متر مربع ناحية محافظة مطروح، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.
ووقعت مصر، يوم الجمعة الماضي، اتفاقية صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، و”شركة أبوظبى التنموية القابضة” بدولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.
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وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء:“هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر بكل المقاييس أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى مصر، والتى تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى”.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المشروع يأتى بنفس الآلية التى تعتمد عليها الدولة، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدى، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وأوضح أن الصفقة التى تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالى يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
وأشار إلى أن الجزء المالى سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل للدولة المصرية فى غضون شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالى 20 مليار دولار.
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