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قرار جمهورى بنقل ولاية أرض مدينة رأس الحكمة لـالمجتمعات العمرانية

2/27/2024 2:23:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.8 مليون متر مربع ناحية محافظة مطروح، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.

ووقعت مصر، يوم الجمعة الماضي، اتفاقية صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، و”شركة أبوظبى التنموية القابضة” بدولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء:“هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر بكل المقاييس أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى مصر، والتى تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى”.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المشروع يأتى بنفس الآلية التى تعتمد عليها الدولة، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدى، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.

وأوضح أن الصفقة التى تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالى يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجزء المالى سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل للدولة المصرية فى غضون شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالى 20 مليار دولار.

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