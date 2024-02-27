((بيتى)) تستهدف زيادة الصادرات 57% العام الجارى

تستهدف شركة بيتى للصناعات الغذائية، زيادة صادراتها بنهاية العام الجارى بمعدل 57% لتصل إلى 55 مليون دولار، مقابل 35 مليون دولار العام الماضى.

قال تامر نجيب، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بالشركة، إنَّ ((بيتى)) تصدر منتجاتها إلى 45 دولة تشمل الدول العربية وأفريقيا وأمريكا وكندا، مشيراً إلى تأثر التصدير بأحداث الاضطرابات الحادثة بالبحر الأحمر سواء فى زيادة التكاليف؛ بسبب البحث عن طرق بديلة أو طول الدورة التصديرية.

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أوضح ((نجيب))، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه، خلال العام الماضى، ومن المستهدف زيادة المبيعات خلال العام الحالى، مشيراً إلى دراسة طرح منتجات جديدة خلال العام الحالى بالتزامن مع إضافة خطوط إنتاج جديدة.

من جانبه، قال مارك وايلى، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ استثمارات ((بيتى)) فى مصر تصل إلى 5 مليار جنيه، وإنها تستحوذ على 30% من سوق العصائر والألبان، وتصدر 20% من إجمالى حجم إنتاجها.

أشار خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارة ميدانية للمصنع، إلى أن الشركة تنتج نحو 100 منتج من خلال مصنع يشمل 26 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 مليون لتر سنوياً من العصائر والألبان.

من جانبه، قال محمد دويدار، مدير عام العمليات، إن أزمة السيولة الدولارية دفعت الشركة لزيادة التعامل مع الموردين المحليين والاعتماد على خامات محلية بنسبة تتراوح بين 70% و80% مقارنة بـ60% قبل عامين.

أشار إلى أنه تم استبدال الخامات المستوردة التى لها بديل محلى بالتنسيق مع الموردين وعمدت إلى تطويرها، بهدف الوصول إلى مستوى الجودة المنشود من الشركة باستثناء بعض المنتجات التى لا يوجد لا بديل محلى مثل مواد التعبئة والتغليف.

أضاف أن العام الماضى شهد ارتفاعاً فى أسعار المنتجات، مشيراً إلى صعوبة قرار رفع الأسعار على أى شركة منتجة؛ نظراً إلى تأثيره السلبى على المبيعات.

تابع أن هناك تفاؤلاً فى الوقت الحالى بعد دخول استثمارات أجنبية جديدة تدعم السيولة الدولارية. رجح ((دويدار)) زيادة الطلب على الزبادى مقدراً إجمالى إنتاج الشركة بنحو 85 مليون كيلو خلال شهر رمضان سنوياً، ما يعادل 3 أضعاف الكميات المنتجة فى الشهور الباقية من العام، بجانب زيادة الطلب على عبوات العصائر الكبيرة مقارنة بالأصغر حجماً.