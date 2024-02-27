((أليانز مصر)): نوسع نشاطنا المجتمعى تنفيذاً لأهداف الأمم المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتطلع مجموعة أليانز مصر إلى توسيع نشاطها المجتمعى فى إطار الاستراتيجية التى وضعتها للعام الجارى، فى مجالات الرياضة والصحة والتعليم.
وقالت المجموعة فى بيان، إن ((أليانز مصر)) تتبنى استراتيجية شاملة تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المجتمعية، ودمج العمليات التشغيلية بالاستثمار فى المجتمع، الأمر الذى يجعلها مساهماً فاعلاً فى تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
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أوضحت أن استراتجية المسئولية المجتمعية ترتكز على عدة محاور تتضمن دعم الرياضة، والاندماج الاجتماعى إضافة إلى دعم قطاعات الشباب، والتعليم، والرعاية الصحية والنفسية، وتشجيع الممارسات البيئية، فضلاً عن تعزيز الحلول المبتكرة والتحول الرقمى من خلال الشراكات مع الكيانات الفاعلة.
وأكدت المجموعة حرصها على الممارسات البيئية السليمة ودعم الجهود العالمية للتصدى للتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال التحول الرقمى والابتكار والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية فى عملياتها التشغيلية، الأمر الذى من شأنه المساهمة فى نمو قطاع التأمين بمصر.
وحصدت مجموعة شركات أليانز بمصر، مُمثلة فى شركتى ((أليانز للتأمين – مصر)) و((أليانز لتأمينات الحياة – مصر)) التابعتين لتحالف ((سانلام أليانز))، جائزة أفضل شركة تأمين فى مجال المسئولية المجتمعية للشركات لعام 2023 من مجلة ((إنترناشيونال فاينانس)) العالمية.
وسجل صافى ربح المجموعة قبل الضرائب فى مجال تأمينات الحياة نحو 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 39%، فيما بلغ صافى الربح قبل الضرائب لقطاع تأمين الممتلكات والحوادث نحو 562 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 53% خلال العام الماضى 2023.
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