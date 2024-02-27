((أليانز مصر)): نوسع نشاطنا المجتمعى تنفيذاً لأهداف الأمم المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) تتطلع مجموعة أليانز مصر إلى توسيع نشاطها المجتمعى فى إطار الاستراتيجية التى وضعتها للعام الجارى، فى مجالات الرياضة والصحة والتعليم.

وقالت المجموعة فى بيان، إن ((أليانز مصر)) تتبنى استراتيجية شاملة تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المجتمعية، ودمج العمليات التشغيلية بالاستثمار فى المجتمع، الأمر الذى يجعلها مساهماً فاعلاً فى تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

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أوضحت أن استراتجية المسئولية المجتمعية ترتكز على عدة محاور تتضمن دعم الرياضة، والاندماج الاجتماعى إضافة إلى دعم قطاعات الشباب، والتعليم، والرعاية الصحية والنفسية، وتشجيع الممارسات البيئية، فضلاً عن تعزيز الحلول المبتكرة والتحول الرقمى من خلال الشراكات مع الكيانات الفاعلة.

وأكدت المجموعة حرصها على الممارسات البيئية السليمة ودعم الجهود العالمية للتصدى للتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال التحول الرقمى والابتكار والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية فى عملياتها التشغيلية، الأمر الذى من شأنه المساهمة فى نمو قطاع التأمين بمصر.

وحصدت مجموعة شركات أليانز بمصر، مُمثلة فى شركتى ((أليانز للتأمين – مصر)) و((أليانز لتأمينات الحياة – مصر)) التابعتين لتحالف ((سانلام أليانز))، جائزة أفضل شركة تأمين فى مجال المسئولية المجتمعية للشركات لعام 2023 من مجلة ((إنترناشيونال فاينانس)) العالمية.

وسجل صافى ربح المجموعة قبل الضرائب فى مجال تأمينات الحياة نحو 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 39%، فيما بلغ صافى الربح قبل الضرائب لقطاع تأمين الممتلكات والحوادث نحو 562 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 53% خلال العام الماضى 2023.