انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى في 4 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك المركزي المجري يخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة بايدن يحذر الكونجرس من إضرار الإغلاق الحكومي بالاقتصاد روسيا تحذر من صراع مباشر مع الناتو إذا أرسل قوات إلى أوكرانيا

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر فبراير، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الزيادة، مع ارتفاع توقعات حدوث ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وسط حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والبيئة السياسية في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات الثلاثاء، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر فبراير إلى 106.7 نقطة، من قراءة شهر يناير المعدلة بالخفض عند 110.9 نقطة، خلافًا لتوقعات السوق التي رجحت تسجيلها 114.8 نقطة.

وتراجع مؤشر الوضع الحالي – استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية – إلى 147.2 نقطة من 154.9 نقطة في الشهر الماضي، علمًا بأن سنة الأساس (تمثل 100 نقطة) هي عام 1985.

وهبطت قيمة مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 79.8 نقطة في فبراير، من قراءته المعدلة بالخفض البالغة 81.5 نقطة في يناير، ليشير المؤشر -دون مستوى 80 نقطة- إلى ركود محتمل خلال العام المقبل.

وبلغ متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا نسبة 5.2%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 (4.5%)، بعد أن بلغ ذروته عند 7.9% في منتصف عام 2022.

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