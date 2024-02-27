انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى في 4 أشهر

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تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر فبراير، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الزيادة، مع ارتفاع توقعات حدوث ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وسط حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والبيئة السياسية في الولايات المتحدة.
وأظهر مسح مجلس المؤتمرات الثلاثاء، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر فبراير إلى 106.7 نقطة، من قراءة شهر يناير المعدلة بالخفض عند 110.9 نقطة، خلافًا لتوقعات السوق التي رجحت تسجيلها 114.8 نقطة.
وتراجع مؤشر الوضع الحالي – استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية – إلى 147.2 نقطة من 154.9 نقطة في الشهر الماضي، علمًا بأن سنة الأساس (تمثل 100 نقطة) هي عام 1985.
وهبطت قيمة مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 79.8 نقطة في فبراير، من قراءته المعدلة بالخفض البالغة 81.5 نقطة في يناير، ليشير المؤشر -دون مستوى 80 نقطة- إلى ركود محتمل خلال العام المقبل.
وبلغ متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا نسبة 5.2%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 (4.5%)، بعد أن بلغ ذروته عند 7.9% في منتصف عام 2022.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107907162
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