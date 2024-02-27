البورصة تتجاوز الضغوط البيعية وتواصل الصعود بتداولات 9 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يدفع أداء السوق خلال الجلسات الأخيرة، وتحديدًا الصعود بقيم تداولات كبيرة، العودة نحو استهداف مستويات المقاومة التى حققتها المؤشرات مطلع العام الجارى.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 29205 نقطة، بجلسة منتصف الأسبوع، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.45% ليصل إلى 7542 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 10538 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped صعودًا بنسبة 1.04% عند مستوى 36434 نقطة.
ورجح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة 30700 نقطة، موضحًا أن السوق مازال يحاول امتصاص الضغوط البيعية حتى منتصف الأسبوع الجارى.
وأضاف أن صعود المؤشر الرئيسى يرجع للصعود القوى الذى يشهده قطاع الإسكان بعد إعلان صفقة رأس الحكمة، لكن من الممكن أن نشهد حركة عرضية لحين امتصاص الضغوط البيعية.
وشهد السوق قيم تداولات 8.9 مليار جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 218 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع منها 68 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“بيراميزا” بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 94 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ايه كابيتال القابضة” بنحو 13.11%، فيما لم تتغير أسعار 44 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 0.3% ارتفاعًا إلى 2 تريليون جنيه.
وتوقع حسام عيد، مدير إدارة الأصول بشركة جيوس تريدنج لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 30200 نقطة فى حالة التماسك أعلى مستويات المقاومة عند 29 ألف نقطة.
وأوضح أن الأداء الإيجابى الذى شهده السوق كان نتيجة الصعود لبعض الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية الأمر الذى انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسى.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي تعاملات 103 ملايين جنيه و35 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 88.77% و7.86%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي تعاملات 137 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 3.37%.
وسجل الأفراد 71.61% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد الأجانب والذين سجلوا صافى بيع 1.1 مليون جنيه، فيما سجل المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 72 مليون جنيه، و46 مليون جنيه على التوالى.
فيما سجلت المؤسسات 28.4% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافي شراء بقيمة 31 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع 11 مليون جنيه و136 مليون جنيه على التوالى.
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