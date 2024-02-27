البورصة تتجاوز الضغوط البيعية وتواصل الصعود بتداولات 9 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يدفع أداء السوق خلال الجلسات الأخيرة، وتحديدًا الصعود بقيم تداولات كبيرة، العودة نحو استهداف مستويات المقاومة التى حققتها المؤشرات مطلع العام الجارى.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 29205 نقطة، بجلسة منتصف الأسبوع، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.45% ليصل إلى 7542 نقطة.

موضوعاتقرار جمهورى بنقل ولاية أرض مدينة رأس الحكمة لـ”المجتمعات العمرانية” “بلتون” تتقدم للبورصة بمستندات تعديل الاسم إلى“بلتون القابضة” هبوط تدريجى فى أسعار الأعلاف والدواجن بعد الإعلان عن ((رأس الحكمة))

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 10538 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped صعودًا بنسبة 1.04% عند مستوى 36434 نقطة.

ورجح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة 30700 نقطة، موضحًا أن السوق مازال يحاول امتصاص الضغوط البيعية حتى منتصف الأسبوع الجارى.

وأضاف أن صعود المؤشر الرئيسى يرجع للصعود القوى الذى يشهده قطاع الإسكان بعد إعلان صفقة رأس الحكمة، لكن من الممكن أن نشهد حركة عرضية لحين امتصاص الضغوط البيعية.

وشهد السوق قيم تداولات 8.9 مليار جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 218 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع منها 68 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“بيراميزا” بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 94 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ايه كابيتال القابضة” بنحو 13.11%، فيما لم تتغير أسعار 44 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 0.3% ارتفاعًا إلى 2 تريليون جنيه.

وتوقع حسام عيد، مدير إدارة الأصول بشركة جيوس تريدنج لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 30200 نقطة فى حالة التماسك أعلى مستويات المقاومة عند 29 ألف نقطة.

وأوضح أن الأداء الإيجابى الذى شهده السوق كان نتيجة الصعود لبعض الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية الأمر الذى انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسى.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي تعاملات 103 ملايين جنيه و35 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 88.77% و7.86%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي تعاملات 137 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 3.37%.

وسجل الأفراد 71.61% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد الأجانب والذين سجلوا صافى بيع 1.1 مليون جنيه، فيما سجل المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 72 مليون جنيه، و46 مليون جنيه على التوالى.

فيما سجلت المؤسسات 28.4% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافي شراء بقيمة 31 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع 11 مليون جنيه و136 مليون جنيه على التوالى.