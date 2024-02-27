فيتش: فجوة النمو بين اقتصادي أمريكا ومنطقة اليورو هي الأكبر منذ عام 2013

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك المركزي المجري يخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة بايدن يحذر الكونجرس من إضرار الإغلاق الحكومي بالاقتصاد روسيا تحذر من صراع مباشر مع الناتو إذا أرسل قوات إلى أوكرانيا

قالت وكالة“فيتش” إن الفجوة بين النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال عام 2023 هي الأكبر منذ أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عام 2013، باستثناء الأداء الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الثلاثاء، أن البيانات الفصلية، أظهرت“تناقضًا شديدًا” بين قوة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع، وانكماش الاقتصادين البريطاني والألماني، مع ركود اقتصاد منطقة اليورو، بسبب ضعف الطلب المحلي والأجنبي.

وقالت“فيتش”:“تجاوز النمو الاقتصادي الأمريكي التوقعات في الربع الرابع من عام 2023 ونما بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، وكان الاستهلاك الخاص هو المحرك الرئيسي، وارتفعت ثقة المستهلكين في يناير إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2021”.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، بضغط من الاستهلاك الخاص والعام والصادرات، فيما انكمش الاقتصاد الألماني بنفس النسبة، مع تقلص الصادرات للربع الخامس على التوالي.

تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.5% في عام 2023 من 1.9% في عام 2022، بينما تباطأت في منطقة اليورو إلى 0.5% من 3.4%، وفي المملكة المتحدة تباطأت إلى 0.1% من 4.3% في عام 2022.

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