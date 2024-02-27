مؤشر داكس الألماني يحقق إغلاقاً قياسياً جديداً

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك المركزي المجري يخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة بايدن يحذر الكونجرس من إضرار الإغلاق الحكومي بالاقتصاد روسيا تحذر من صراع مباشر مع الناتو إذا أرسل قوات إلى أوكرانيا

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تأثر منح الائتمان والمعروض النقدي في منطقة اليورو بتشديد السياسة النقدية.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% عند 496.3 نقطة، مع مكاسب قطاعات التعدين (+1.65%) والتكنولوجيا (+1%) والسيارات (+0.9%) والمرافق (+0.75%).

وفي حين استقرت قيمة“فوتسي 100” البريطاني عند 7683 نقطة، ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% عند 7948 نقطة، وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند 17556 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الـ 13 منذ بداية هذا العام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ معدل النمو السنوي لقروض الأسر في منطقة اليورو إلى 0.3% في يناير، من 0.4% في ديسمبر، فيما انخفض معدل النمو السنوي لقروض الشركات غير المالية إلى 0.2% في يناير من 0.5% في ديسمبر.

وبلغ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بالمفهوم الواسع“إم 3” نسبة 0.1% في يناير، بعد 0.2% في ديسمبر، ليسجل انخفاضًا قدره 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير 2024.

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