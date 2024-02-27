مؤشر داكس الألماني يحقق إغلاقاً قياسياً جديداً

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غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تأثر منح الائتمان والمعروض النقدي في منطقة اليورو بتشديد السياسة النقدية.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% عند 496.3 نقطة، مع مكاسب قطاعات التعدين (+1.65%) والتكنولوجيا (+1%) والسيارات (+0.9%) والمرافق (+0.75%).
وفي حين استقرت قيمة“فوتسي 100” البريطاني عند 7683 نقطة، ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% عند 7948 نقطة، وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند 17556 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الـ 13 منذ بداية هذا العام.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ معدل النمو السنوي لقروض الأسر في منطقة اليورو إلى 0.3% في يناير، من 0.4% في ديسمبر، فيما انخفض معدل النمو السنوي لقروض الشركات غير المالية إلى 0.2% في يناير من 0.5% في ديسمبر.
وبلغ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بالمفهوم الواسع“إم 3” نسبة 0.1% في يناير، بعد 0.2% في ديسمبر، ليسجل انخفاضًا قدره 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير 2024.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107907159
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