أمريكا وحلفاؤها يبحثون استخدام 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك المركزي المجري يخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة بايدن يحذر الكونجرس من إضرار الإغلاق الحكومي بالاقتصاد روسيا تحذر من صراع مباشر مع الناتو إذا أرسل قوات إلى أوكرانيا

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية الحاجة الملحة للمضي قدمًا مع الحلفاء الغربيين، في استخدام قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها“استراتيجية مفضلة” للقيام بذلك.

وقالت“جانيت يلين” في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبل اجتماعات مع نظرائها في مجموعة العشرين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بتقييم خيارات مختلفة لاستخدام نحو 285 مليار دولار من الأصول الروسية، المجمدة في عام 2022، والمخاطر المرتبطة بذلك.

واعترفت“يلين” بوجود مخاطر من استخدام التمويل العالمي كسلاح، لكنها قللت من المخاوف التي أثارها البعض في أوروبا من أن مصادرة الأصول الروسية ستقوض دور الدولار أو اليورو أو الين الياباني كعملات احتياطية عالمية مهمة.

وفي حين طلب زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع تقديم حلول في يونيو، أشارت وزيرة الخزانة إلى أن هناك أفكارًا أخرى بخلاف الاستيلاء على الأصول نفسها، مثل استخدام الأصول الروسية كضمانات للاقتراض من الأسواق العالمية.

واختتمت“يلين”:“من المهم لمجموعة دول السبع أن تعمل معًا، نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة قانونية، على المستوى المحلي في جميع بلداننا وبما يتوافق مع القانون الدولي، لكن ليس لدينا استراتيجية مفضلة لكيفية القيام بذلك”.

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