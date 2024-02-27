أمريكا وحلفاؤها يبحثون استخدام 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية الحاجة الملحة للمضي قدمًا مع الحلفاء الغربيين، في استخدام قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها“استراتيجية مفضلة” للقيام بذلك.
وقالت“جانيت يلين” في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبل اجتماعات مع نظرائها في مجموعة العشرين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بتقييم خيارات مختلفة لاستخدام نحو 285 مليار دولار من الأصول الروسية، المجمدة في عام 2022، والمخاطر المرتبطة بذلك.
واعترفت“يلين” بوجود مخاطر من استخدام التمويل العالمي كسلاح، لكنها قللت من المخاوف التي أثارها البعض في أوروبا من أن مصادرة الأصول الروسية ستقوض دور الدولار أو اليورو أو الين الياباني كعملات احتياطية عالمية مهمة.
وفي حين طلب زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع تقديم حلول في يونيو، أشارت وزيرة الخزانة إلى أن هناك أفكارًا أخرى بخلاف الاستيلاء على الأصول نفسها، مثل استخدام الأصول الروسية كضمانات للاقتراض من الأسواق العالمية.
واختتمت“يلين”:“من المهم لمجموعة دول السبع أن تعمل معًا، نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة قانونية، على المستوى المحلي في جميع بلداننا وبما يتوافق مع القانون الدولي، لكن ليس لدينا استراتيجية مفضلة لكيفية القيام بذلك”.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107907157
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