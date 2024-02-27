1.5 مليار جنيه أقساط أليانز مصر بفرع التأمين الطبى العام الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) حققت مجموعة“أليانز مصر” والتى تضم كلا من شركتى ((أليانز لتأمينات الحياة – مصر)) و أليانز للتأمين” نحو 1.5 مليار جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى العام الماضى 2023.

وسددت المجموعة فاتورة مطالبات لعملائها بقيمة تجاوزت 975 مليون جنيه فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 188 ألف عميل مؤمن عليه.

موضوعات((أكيومن)) تستهدف الحصول على رخص تداول العقود الآجلة و((جى دى آر)) العام الجارى “نوفارتس مصر” للأدوية تدشن مقرا جديدا فى القاهرة الجديدة 2.8 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبى للقطاع الخاص فى مصر خلال 4 سنوات

وقالت المجموعة فى بيان لها إنه تم توسيع حجم الأعمال لقطاع التأمين الطبى بنسبة 34% خلال الثلاث سنوات السابقة.

فى سياق متصل؛ نوهت المجموعة إلى أن استراتيجية الاكتتاب بفرع التأمين الطبى ترتكز على تقديم منتجات وخدمات ذكية، وتطوير قدرة وكفاءة فريق العمل الرقمية من خلال توفير شبكات طبية واسعة تضم أفضل مقدمى خدمات الرعاية الصحية.

وذكرت المجموعة أن تك التعاقد مع تطبيق“يداوى” لتوفير تجربة طبية رقمية متكاملة تتيح توصيل فورى لأدوية الأمراض المزمنة بكل سهولة.

وتأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهى شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التى تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات فى 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة فى مصر.

فى سياق متصل؛ حصدت“أليانز مصر” جائزة أفضل شركة تأمين طبى لعام 2023 من مجلة“إنترناشيونال فاينانس.