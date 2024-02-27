1.5 مليار جنيه أقساط أليانز مصر بفرع التأمين الطبى العام الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت مجموعة“أليانز مصر” والتى تضم كلا من شركتى ((أليانز لتأمينات الحياة – مصر)) و أليانز للتأمين” نحو 1.5 مليار جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى العام الماضى 2023.
وسددت المجموعة فاتورة مطالبات لعملائها بقيمة تجاوزت 975 مليون جنيه فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 188 ألف عميل مؤمن عليه.
موضوعات متعلقة
((أكيومن)) تستهدف الحصول على رخص تداول العقود الآجلة و((جى دى آر)) العام الجارى “نوفارتس مصر” للأدوية تدشن مقرا جديدا فى القاهرة الجديدة 2.8 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبى للقطاع الخاص فى مصر خلال 4 سنوات
وقالت المجموعة فى بيان لها إنه تم توسيع حجم الأعمال لقطاع التأمين الطبى بنسبة 34% خلال الثلاث سنوات السابقة.
فى سياق متصل؛ نوهت المجموعة إلى أن استراتيجية الاكتتاب بفرع التأمين الطبى ترتكز على تقديم منتجات وخدمات ذكية، وتطوير قدرة وكفاءة فريق العمل الرقمية من خلال توفير شبكات طبية واسعة تضم أفضل مقدمى خدمات الرعاية الصحية.
وذكرت المجموعة أن تك التعاقد مع تطبيق“يداوى” لتوفير تجربة طبية رقمية متكاملة تتيح توصيل فورى لأدوية الأمراض المزمنة بكل سهولة.
وتأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهى شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التى تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات فى 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة فى مصر.
فى سياق متصل؛ حصدت“أليانز مصر” جائزة أفضل شركة تأمين طبى لعام 2023 من مجلة“إنترناشيونال فاينانس.
MENAFN27022024000202011048ID1107907156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.