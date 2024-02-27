روسيا تحذر من صراع مباشر مع الناتو إذا أرسل قوات إلى أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك المركزي المجري يخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة بايدن يحذر الكونجرس من إضرار الإغلاق الحكومي بالاقتصاد أمريكا وحلفاؤها يبحثون استخدام 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

حذرت موسكو الثلاثاء من صراع مباشر بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي“ناتو”، بعدما ألمح الرئيس الفرنسي بأن الدول الأوروبية قد ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا عند مرحلة ما.

وقال الرئيس الفرنسي“إيمانويل ماكرون” خلال مؤتمر صحفي الإثنين:“لا يوجد إجماع اليوم على إرسال قوات بشكل رسمي وعلني على الأرض (في أوكرانيا)”.

لكنه أضاف:“فيما يتعلق بالديناميكيات، لا ينبغي استبعاد أي شيء، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم تمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب”.

وقال السكرتير الصحفي للكرملين“دميتري بيسكوف” للصحفيين الثلاثاء، إنه إذا أرسل الأوروبيون قوات للقتال في أوكرانيا، فإن ذلك سيجعل الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي أمرًا لا مفر منه.

ونقلت وكالة“تاس” عن الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” ردًا على سؤال حول احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا والتحالف، قوله:“في هذه الحالة، نحتاج إلى الحديث ليس عن الاحتمالية، بل عن الحتمية، وهذه هي الطريقة التي نقيم بها الأمر”.

من جانبه ذكر“بيسكوف” أن دول الناتو يجب عليها أيضًا تقييم عواقب مثل هذه التصرفات، وطرح السؤال عما إذا كان هذا يتوافق مع مصالحها، ومصالح مواطني بلدانها.

المصدر: