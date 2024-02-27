روسيا تحذر من صراع مباشر مع الناتو إذا أرسل قوات إلى أوكرانيا

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حذرت موسكو الثلاثاء من صراع مباشر بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي“ناتو”، بعدما ألمح الرئيس الفرنسي بأن الدول الأوروبية قد ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا عند مرحلة ما.
وقال الرئيس الفرنسي“إيمانويل ماكرون” خلال مؤتمر صحفي الإثنين:“لا يوجد إجماع اليوم على إرسال قوات بشكل رسمي وعلني على الأرض (في أوكرانيا)”.
لكنه أضاف:“فيما يتعلق بالديناميكيات، لا ينبغي استبعاد أي شيء، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم تمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب”.
وقال السكرتير الصحفي للكرملين“دميتري بيسكوف” للصحفيين الثلاثاء، إنه إذا أرسل الأوروبيون قوات للقتال في أوكرانيا، فإن ذلك سيجعل الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي أمرًا لا مفر منه.
ونقلت وكالة“تاس” عن الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” ردًا على سؤال حول احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا والتحالف، قوله:“في هذه الحالة، نحتاج إلى الحديث ليس عن الاحتمالية، بل عن الحتمية، وهذه هي الطريقة التي نقيم بها الأمر”.
من جانبه ذكر“بيسكوف” أن دول الناتو يجب عليها أيضًا تقييم عواقب مثل هذه التصرفات، وطرح السؤال عما إذا كان هذا يتوافق مع مصالحها، ومصالح مواطني بلدانها.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107907155
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