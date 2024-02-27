((إنجازات)) تنفذ 3 مشروعات خضراء فى مصر بتكلفة 35 مليون دولار

تنفذ شركة إنجازات، المتخصصة فى إنتاج وتشغيل الطاقة الشمسية والمياه النظيفة 3 مشروعات، خلال 2024، بتكلفة استثمارية نحو 35 مليون دولار فى مصر، كما بدأت الشركة تنفيذ أول مشروع لها خارج البلاد فى لبنان.

وقال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها وقعت اتفاقية مع شركة ماجد الفطيم العقارية بقيمة 25 مليون دولار، لتزويد 4 مراكز تسوق فى مصر ولبنان بمحطات الطاقة الشمسية لتوليد 737 مليون كيلووات/ ساعة من الكهرباء النظيفة طوال مدة المشروع، والمراكز المستهدفة فى مصر هى مول مصر وسيتى سنتر المعادى، وسيتى سنتر الإسكندرية.

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وأضاف ((الدمرداش)) لـ((البورصة))، أنه يجرى تنفيذ محطة الطاقة الشمسية لخدمة سيتى سنتر بيروت فى لبنان التابع لمجموعة الفطيم العقارية، بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليون دولار، وسيتم تشغيل خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أنه بموجب الاتفاقية سيصل نسبة الوفر فى الكهرباء التى تستهلكها مراكز التسوق المستهدفة نحو 35% من طاقتها، ويجرى تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح مراكز التسوق الأربعة وفى مواقف السيارات التابعة لها، لتعويض أكثر من 3 ملايين طن مترى من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون على مدى 25 عامًا.

وأضاف أن تلك الاتفاقية هى أكبر مشروع تنفذه الشركة للقطاع التجارى.

وبالنسبة لمشروعات الشركة بالقطاع الزراعى، أشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع بمنطقة المغرة فى محافظة مرسى مطروح بقيمة 7 ملايين دولار، لتنفيذ مشروع لحلول توفير المياه والطاقة المتجددة، وتقسيط الخدمات لصغار المزارعين.

وتدرس الشركة حالياً طلبات لألف مزارع بشأن تنفيذ محطات طاقة شمسية ونظم رى حديثة فى مزارعهم، والتى ارتفع الطلب عليها بقوة فى ظل ارتفاع تكلفة المحروقات.

وبدأت الشركة التنفيذ فى محافظة الوادى الجديد حالياً، وتتوقع دخول 10 محافظات أخرى خلال العام المقبل، فى إطار شراكتها مع البنك الأهلى وشركة ((إى فاينانس)).

وفى ديسمبر الماضى، وقعت الشركة وكل من البنك الأهلى وشركة ((إى أسواق مصر)) التابعة لمجموعة ((إى فاينانس)) للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية تعاون لإتاحة حل متكامل لدعم استخدام صغار المزارعين أنظمة الطاقة الشمسية ونظم الرى الذكى.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يُمول البنك الأهلى شراء أنظمة الطاقة الشمسية باستخدام التمويل الرقمى وبفائدة قدرها 5% متناقصة على 5 سنوات ضمن مبادرة البنك المركزى.

وفقاً للاتفاقية يتم توفير حل رقمى يتضمن مجموعة من معدات واستخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والرى الذكى، وتشمل ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات ونظم الرى الذكى يتم توفيرها من خلال منصة ((أجرى مصر)) الزراعية الإلكترونية التابعة لـ((إى أسواق مصر)).

وتتيح المنصة التقدم بطلب الحصول على قرض عبر المنصة من قبل البنك الأهلى المصرى، بفائدة قدرها 5% متناقصة على خمس سنوات، طبقاً لشروط مبادرة البنك المركزى المصرى ليحصل المزارع على القرض خلال 14 يوم عمل.

بدأت شركة إنجازات نشاطها فى 2011، وهى متخصصة فى تمكين الأعمال الزراعية والتجارية والصناعية، بدون أعباء رأسمالية أو تشغيلية على المستفيد.

ونفذت الشركة مشروعات للقطاع الزراعى من شأنها تقليل استهلاك المياه 75% مقارنة بالرى التقليدى، وبلغت قيمة المشروع نحو 10 ملايين دولار تم تنفيذه فى منطقة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى 2020.

وبالنسبة لمشروعات الشركة لصالح القطاع الصناعى، ذكر ((الدمرداش))، أن الشركة حالياً تنفذ مشروع ألواح شمسية فوق أسطح إنشاءات مصنع ((جوشى مصر)) المتخصص فى صناعة الفايبر جلاس، بتكلفة استثمارية نحو 7 ملايين دولار.

كتبت – مرام شلبى: