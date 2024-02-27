((إنجازات)) تنفذ 3 مشروعات خضراء فى مصر بتكلفة 35 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تزود 3 مراكز تجارية تابعة لـ((الفطيم)) بمحطات طاقة شمسية
تنفذ شركة إنجازات، المتخصصة فى إنتاج وتشغيل الطاقة الشمسية والمياه النظيفة 3 مشروعات، خلال 2024، بتكلفة استثمارية نحو 35 مليون دولار فى مصر، كما بدأت الشركة تنفيذ أول مشروع لها خارج البلاد فى لبنان.
وقال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها وقعت اتفاقية مع شركة ماجد الفطيم العقارية بقيمة 25 مليون دولار، لتزويد 4 مراكز تسوق فى مصر ولبنان بمحطات الطاقة الشمسية لتوليد 737 مليون كيلووات/ ساعة من الكهرباء النظيفة طوال مدة المشروع، والمراكز المستهدفة فى مصر هى مول مصر وسيتى سنتر المعادى، وسيتى سنتر الإسكندرية.
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وأضاف ((الدمرداش)) لـ((البورصة))، أنه يجرى تنفيذ محطة الطاقة الشمسية لخدمة سيتى سنتر بيروت فى لبنان التابع لمجموعة الفطيم العقارية، بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليون دولار، وسيتم تشغيل خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقية سيصل نسبة الوفر فى الكهرباء التى تستهلكها مراكز التسوق المستهدفة نحو 35% من طاقتها، ويجرى تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح مراكز التسوق الأربعة وفى مواقف السيارات التابعة لها، لتعويض أكثر من 3 ملايين طن مترى من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون على مدى 25 عامًا.
وأضاف أن تلك الاتفاقية هى أكبر مشروع تنفذه الشركة للقطاع التجارى.
وبالنسبة لمشروعات الشركة بالقطاع الزراعى، أشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع بمنطقة المغرة فى محافظة مرسى مطروح بقيمة 7 ملايين دولار، لتنفيذ مشروع لحلول توفير المياه والطاقة المتجددة، وتقسيط الخدمات لصغار المزارعين.
وتدرس الشركة حالياً طلبات لألف مزارع بشأن تنفيذ محطات طاقة شمسية ونظم رى حديثة فى مزارعهم، والتى ارتفع الطلب عليها بقوة فى ظل ارتفاع تكلفة المحروقات.
وبدأت الشركة التنفيذ فى محافظة الوادى الجديد حالياً، وتتوقع دخول 10 محافظات أخرى خلال العام المقبل، فى إطار شراكتها مع البنك الأهلى وشركة ((إى فاينانس)).
وفى ديسمبر الماضى، وقعت الشركة وكل من البنك الأهلى وشركة ((إى أسواق مصر)) التابعة لمجموعة ((إى فاينانس)) للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية تعاون لإتاحة حل متكامل لدعم استخدام صغار المزارعين أنظمة الطاقة الشمسية ونظم الرى الذكى.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يُمول البنك الأهلى شراء أنظمة الطاقة الشمسية باستخدام التمويل الرقمى وبفائدة قدرها 5% متناقصة على 5 سنوات ضمن مبادرة البنك المركزى.
وفقاً للاتفاقية يتم توفير حل رقمى يتضمن مجموعة من معدات واستخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والرى الذكى، وتشمل ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات ونظم الرى الذكى يتم توفيرها من خلال منصة ((أجرى مصر)) الزراعية الإلكترونية التابعة لـ((إى أسواق مصر)).
وتتيح المنصة التقدم بطلب الحصول على قرض عبر المنصة من قبل البنك الأهلى المصرى، بفائدة قدرها 5% متناقصة على خمس سنوات، طبقاً لشروط مبادرة البنك المركزى المصرى ليحصل المزارع على القرض خلال 14 يوم عمل.
بدأت شركة إنجازات نشاطها فى 2011، وهى متخصصة فى تمكين الأعمال الزراعية والتجارية والصناعية، بدون أعباء رأسمالية أو تشغيلية على المستفيد.
ونفذت الشركة مشروعات للقطاع الزراعى من شأنها تقليل استهلاك المياه 75% مقارنة بالرى التقليدى، وبلغت قيمة المشروع نحو 10 ملايين دولار تم تنفيذه فى منطقة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى 2020.
وبالنسبة لمشروعات الشركة لصالح القطاع الصناعى، ذكر ((الدمرداش))، أن الشركة حالياً تنفذ مشروع ألواح شمسية فوق أسطح إنشاءات مصنع ((جوشى مصر)) المتخصص فى صناعة الفايبر جلاس، بتكلفة استثمارية نحو 7 ملايين دولار.
كتبت – مرام شلبى:
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