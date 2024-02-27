بايدن يحذر الكونجرس من إضرار الإغلاق الحكومي بالاقتصاد

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حذّر الرئيس الأمريكي“جو بايدن” زعماء الكونجرس، خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء، من تداعيات إغلاق الحكومة، وأوضح ضرورة إرسال المساعدات إلى الحلفاء في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال“بايدن” خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع أكبر أربعة مشرعين أمريكيين:“تمويل الحكومة هو مسؤولية الكونجرس، والإغلاق من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد بشكل كبير، وأعتقد أننا جميعًا نتفق على ذلك، وبحاجة إلى حلول من الحزبين”.
وحثّ الرئيس قادة الكونجرس على الموافقة على تمويل بعشرات المليارات من الدولارات للحلفاء، وتعزيز الحدود الأمريكية المكسيكية، قائلًا إن عواقب التقاعس عن التحرك ستكون“خطيرة”، بحسب“بلومبرج”.
وفي حين تجنب الكونجرس الإغلاق من خلال إقرار مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة، ستشهد بعض الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارتا شؤون المحاربين القدامى والطاقة، انتهاء تمويلها عند منتصف ليل الجمعة، وسوف ينفد الباقي في الثامن من مارس.
وقد دفعت الاضطرابات السياسية –أوصل الجمهوريون اليمينيون الحكومة إلى أعتاب الإغلاق ثلاث مرات منذ الصيف الماضي- وكالة“فيتش” إلى خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأمريكا، كما خفضت“موديز” توقعاتها للديون السيادية للبلاد.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107907153
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