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بايدن يحذر الكونجرس من إضرار الإغلاق الحكومي بالاقتصاد

2/27/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة البنك المركزي المجري يخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة روسيا تحذر من صراع مباشر مع الناتو إذا أرسل قوات إلى أوكرانيا أمريكا وحلفاؤها يبحثون استخدام 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

حذّر الرئيس الأمريكي“جو بايدن” زعماء الكونجرس، خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء، من تداعيات إغلاق الحكومة، وأوضح ضرورة إرسال المساعدات إلى الحلفاء في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال“بايدن” خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع أكبر أربعة مشرعين أمريكيين:“تمويل الحكومة هو مسؤولية الكونجرس، والإغلاق من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد بشكل كبير، وأعتقد أننا جميعًا نتفق على ذلك، وبحاجة إلى حلول من الحزبين”.

وحثّ الرئيس قادة الكونجرس على الموافقة على تمويل بعشرات المليارات من الدولارات للحلفاء، وتعزيز الحدود الأمريكية المكسيكية، قائلًا إن عواقب التقاعس عن التحرك ستكون“خطيرة”، بحسب“بلومبرج”.

وفي حين تجنب الكونجرس الإغلاق من خلال إقرار مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة، ستشهد بعض الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارتا شؤون المحاربين القدامى والطاقة، انتهاء تمويلها عند منتصف ليل الجمعة، وسوف ينفد الباقي في الثامن من مارس.

وقد دفعت الاضطرابات السياسية –أوصل الجمهوريون اليمينيون الحكومة إلى أعتاب الإغلاق ثلاث مرات منذ الصيف الماضي- وكالة“فيتش” إلى خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأمريكا، كما خفضت“موديز” توقعاتها للديون السيادية للبلاد.

المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107907153

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