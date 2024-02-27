الشركات تطالب البنوك بتسهيلات تمويلية لتوفيق أوضاعها البيئية

طالب مصدرون وصناع الاتحاد الأوروبى والبنوك المحلية بمنحهم تمويلات إضافية حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية قبل دخول ضريبة الكربون الأوروبية حيز النفاذ بحلول 2026.

وتعد ضريبة الكربون واحدة من العقوبات التى بدأ الاتحاد الأوروبى تطبيقها على الشركات المصدرة بشكل غير إلزامى لتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية، وتشمل قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وإنتاج الكهرباء.

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وقال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن توافق شركات ومصانع القطاع مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة قبل عام 2026 يتطلب إتاحة منح تمويلية من دول الاتحاد الأوروبى.

أضاف لـ ((البورصة))، أنه فى حال حصول الشركات على تمويلات بنكية أيضًا بفائدة ميسرة يمكن أن تضخ الاستثمارات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق الاشتراطات خلال العامين المقبلين.

وأوضح، أنه يوجد هيئات متخصصة فى الموافقة على مدى تحقيق التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا، كما أنها تأخذ الموافقة منها على أحقية التصدير لأوروبا تجنبًا لمنعها أو دفع غرامات.

وتراجعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لـ 6 مليارات دولار خلال العام الماضى مقابل 8.63 مليار دولار خلال عام 2022 بتراجع 30%، وفقًا للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وطالب مجدى المنزلاوى رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للصناعات الهندسية، بوجود تسهيلات من دول الاتحاد الأوروبى لتمويل الشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها بيئيًا من الحصول الشهادات المتعارف بها دوليًا حتى تساعدهم على تلبية الاشتراطات المطلوبة قبل عام 2026.

أضاف لـ ((البورصة))، أن فترة العامين كافية لبعض الشركات المصدرة من توفيق أوضاعها والتمكن من الاستحواذ على حصة سوقية فى أسواق دول الاتحاد الأوروبى، وفى حال مد المدة الممنوحة ستتمكن شريحة كبيرة من الشركات من توفيق أوضاعها.

لفت إلى أن أبرز المستندات المطلوبة التى تقدمها الشركات للحصول على الموافقة النهائية من تحقيق الاشتراطات البيئية تتمثل فى شهادة استخدام الطاقة النظيفة فى تصنيع المنتجات، والأيزو، بالإضافة إلى حجم الانبعاثات الكربونية الإجمالية للشركة.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الشركات بحاجة إلى منح تمويلية عاجلة بدلا من الاقتراض من البنوك فى ظل ارتفاع نسبة الفائدة لـ22%.

أضاف لـ ((البورصة))، أن أغلب مصانع الحديد تتوافق مع بعض المعايير المطلوبة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى بنسبة 15% فى حال توفيق أوضاعها.

وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 26% خلال العام الماضى لتسجل 8.8 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال 2022 بحسب المجلس التصديرى للقطاع.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن إمكانيات البنوك من ستحدد مطالب الصناع بشأن الحزم التمويلية المتاحة من قروض ومنح حتى تساعدهم على التحول تدريجيًا للاقتصاد الأخضر.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الغرفة تتلقى بشكل مستمر طلبات من الشركات بشأن التمويلات التى تحتاجها لتوفيق أوضاعها ولكن الجواب متوقفًا على إمكانيات البنوك والقيمة التى تخصصها من تمويلات للقطاع الهندسى.

لفت إلى أنه من الضرورى عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة فى البرنامج التمويلى لبحث زيادة المنح لكى تتوافق أغلب الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية بحلول 2026.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية يتطلب تمويلا ماليا وتمويل فنيا.

أما الفنى يتضمن تأهيل الشركات التى تتوافق مع الاشتراطات المطلوبة والتعرف على الشركات والهيئات التى تصدر الشهادات المطلوبة بتكلفة تحتاج إلى تمويل أيضًا.

أضاف لـ ((البورصة))، أن أغلب شركات الأسمدة تسعى لتطبيق المعايير المطلوبة، وفى حال إتمام التنفيذ من المؤكد أن ترتفع نسب نمو الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى.