((أكيومن)) تستهدف الحصول على رخص تداول العقود الآجلة و((جى دى آر)) العام الجارى

تعتزم شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، التابعة لشركة أكيومن القابضة، الحصول على رخص أنشطة تداول شهادات الإيداع الدولية والتداول فى السندات والعقود الآجلة بجانب آلية البيع على المكشوف، خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطتها لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.

كما تسعى الشركة لفتح 3 فروع تسويقية وتنفيذية تستهدف فيها عدة تجمعات سكنية فى المدن الجديدة والمناطق الساحلية، النصف الثانى من العام الجارى، ضمن خطتها لنشر ثقافة الاستثمار، وترشيد الاستهلاك فى الأماكن التى يتمتع سكانها بفوائض مالية أو يمكنهم تجنيب مبالغ للاستثمار فى البورصة المصرية، وفق ما ذكرته رانية الجندى، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، فى مقابلة مع ((البورصة)).

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كما أضافت أن الشركة تعتمد فى تخطيطها على الأنشطة المستحدثة التى تحتاج إلى تقنيات عالية وموارد بشرية تعتمد على الكفاءة والمهارة فى تطبيقها.

وأضافت أن الشركة توفر لعملائها الحاليين جميع الأنشطة المتخصصة من التداول الإلكترونى والأبحاث الاقتصادية والمالية والفنية وكذلك تمدهم بجميع الأخبار التى من شأنها أن تؤثر فى أداء السوق وأداء الأوراق المالية.

وتابعت أن الشركة توفر عن طريق الشركة الأم نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية والتى تتم عبر مجموعة عمل متخصصة فى الدراسات المالية والفنية، كما تستند الشركة إلى اختياراتها للأسهم فى محافظها الاستثمارية على أسهم المؤشر الرئيسى، والأسهم التى تتمتع بالسيولة، والقدرة على التحوط فى ظل الأحداث الحالية التى تعكس ارتباك المشهد السياسى والاقتصادى وكذلك الجيوسياسى.

ذكرت أن كلتا الشركتين التداول وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية تعتمدان على شركة الاستشارات المالية التى تقوم بإمداد جميع الشركات بالتقارير البحثية الوافية.

أوضحت أن الشركة توفر لعملائها الاكتتاب فى صندوق استثمار بالتعاون مع البنوك؛ حيث تحقق عائداً يتخطى عوائد شهادات الاستثمار البنكية الحالية.

أشارت إلى أن حجم تداولات ((أكيومن)) تضاعف 3 مرات خلال 2023 ليبلغ 33 مليارات جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه بنهاية 2022؛ حيث تعتمد الشركة على العملاء ذوى الملاءة المالية المرتفعة، وساعد على ذلك نقل المقر الرئيسى للشركة بجوار عملائها فى مدينة الشيخ زايد، لتصبح الشركة الأولى فى مصر التى يقع موقعها داخل أحد التجمعات السكنية الراقية الحديثة بالمدينة.

كما تعتمد الشركة على تنفيذات شركة إدارة الأصول فى الحسابات المجمعة التى سمحت به البورصة ضمن قرارات إدارة البورصة الخاصة بتطوير السوق مؤخراً.

أوضحت أن سوق المال المصرى يشهد طفرة فى أداء مؤشراته بدأت بالعام الماضى، مقارنة بالمؤشرات العالمية، وذلك بدعم من السيولة التى دفعت المؤشرات لتحقيق مستويات غير مسبوقة والوصول برأس المال السوقى إلى 2.1 تريليون جنيه، حتى وإن كان مدعوماً بضعف الجنيه المصرى مقوم بالدولار. وتوقعت أن تشهد الأسهم والمؤشرات الرئيسية تصحيحاً هابطاً مؤقتاً، والتى عهدها السوق بالتقلبات، حتى إن لم يسبقها هذه الطفرة التى شهدها هذا العام.

وتابعت أن سوق المال يترقب قرارات لجنة السياسة النقدية بحذر قبل موعد صدورها الدورى وكذلك ضرائب الأرباح الرأسمالية المطبقة على العملاء المقيمين وآلية تطبيقها بنفس الحذر والحيطة.

وأضافت أن الشركة رصدت الفجوة بين المؤشر الرئيسى والمؤشر المقوم بالدولار؛ حيث ظهر أداء المؤشر الثلاثينى المقوم بالدولار قمة تاريخية فى عام 2008 عند مستوى 7566 نقطة وسجل حينها المؤشر EGX30 مستوى 11679 نقطة، بينما كرر حقق كل منهما على التوالى خلال جلسة 21 فبراير مستويات 3218 للدولارى، و29292 نقطة للمؤشر المقوم بالجنيه.