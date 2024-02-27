البنك المركزي المجري يخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) خفض المجلس النقدي للبنك الوطني المجري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9 في المائة، وذلك خلال اجتماعه الشهري لتحديد سعر الفائدة.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البنك المجري خفض أيضا نطاق سعر الفائدة المتماثل، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليوم الواحد إلى 8.00 في المئة ومعدل القروض المضمونة لليوم الواحد يصل إلى 10.00 في المائة.

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وكان القرار متماشيا مع التوقعات، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن البنك الوطني المجري سوف يلتزم بخفض وتيرة النمو بمقدار 75 نقطة أساس في الأشهر الأربعة الماضية.

وكما كانت التوقعات، ضعفت العملة المحلية المجرية الفورنت قليلا بعد القرار، متجاوزة مستوى 390 لليورو منذ أكتوبر الماضي، على الرغم من أنه تم تداول الفورنت أقل قليلا من هذا المستوى في الأيام المقبلة.

شهد الاقتصاد المجري تراجعًا قويًا وعامًا في معدلات التضخم، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 1.7 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 3.8 في المئة، وهو أقل من نطاق تحمل البنك الوطني كما يعتبر أحد أدنى المعدلات في المنطقة.

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