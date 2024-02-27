حريق ضخم في مصنع للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN - اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الثلاثاء، في مصنع "رويال" للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلا، وأن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة، واصفا الوضع بالخارج عن السيطرة.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفائية الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيماوية، في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.

ووصلت إلى موقع الحريق مركبات من كافة مراكز الإطفاء الخاصة والحكومية، وصهاريج المياه للمساعدة في عملية إخماد النيران.

ويعتبر هذا المصنع الذي يقع في منطقة بئر حرم الرامة، شمال مدينة الخليل، ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، ويشغل قرابة ألف عامل.

وأعلن جهاز الدفاع المدني توجه طواقم ومركبات من دفاع مدني الخليل وبيت لحم وطواقم إضافية من ضواحي القدس وأريحا وإسناد الوسط إلى موقع الحريق.