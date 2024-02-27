حريق ضخم في مصنع للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN - اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الثلاثاء، في مصنع "رويال" للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلا، وأن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة، واصفا الوضع بالخارج عن السيطرة.
وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفائية الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيماوية، في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.
ووصلت إلى موقع الحريق مركبات من كافة مراكز الإطفاء الخاصة والحكومية، وصهاريج المياه للمساعدة في عملية إخماد النيران.
ويعتبر هذا المصنع الذي يقع في منطقة بئر حرم الرامة، شمال مدينة الخليل، ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، ويشغل قرابة ألف عامل.
وأعلن جهاز الدفاع المدني توجه طواقم ومركبات من دفاع مدني الخليل وبيت لحم وطواقم إضافية من ضواحي القدس وأريحا وإسناد الوسط إلى موقع الحريق.
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