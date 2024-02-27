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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

2/27/2024 10:14:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 27 - 2 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال سوسييداد ضد ريال مايوركا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، فضلا عن مواجهة الأهلي مع بلدية المحلة في الدوري المصري.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث X ليستر سيتي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بلاكبيرن روفرز X نيوكاسل يونايتد – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
لوتون تاون X مانشستر سيتي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس تركيا
أنقرة جوجو X فنربخشة – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
ليون X ستراسبورج – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد X ريال مايوركا – الساعة 110:30 مساء على قناة SSC


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الأهلي X بلدية المحلة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

ملاعب

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