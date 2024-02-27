هوانج سيون هونج مدربا مؤقتا لكوريا الجنوبية

MENAFN - Al Wakeel News) ملاعب -عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم هوانج سيون هونج مدربًا مؤقتًا للمنتخب الوطني، خلفًا للألماني يورجن كلينسمان، وفقًا لما أعلنه الثلاثاء.

وقال الاتحاد الكوري في بيانٍ مقتضب عبر منصة "إكس": "عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم مدرب المنتخب الأولمبي هوانج سيون هونج لقيادة المنتخب الوطني في مباراتيه أمام تايلاند في آذار/مارس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم (2026)".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، نُخطّط لتعيين مدرب رسميّ بداية أيار/مايو على أقصى تقدير، للتحضير للجولة الثانية من تصفيات كأس العالم في حزيران/يونيو".

ويقود هوانغ، 55 عامًا، المنتخب الأولمبي منذ عام 2021 حيث توّج معه بالألعاب الآسيوية 2022، كما سبق أن درّب فرقًا محلية عدّة وحقق لقب الدوري مرّتين مع بوهانج ستيلرز (2013) وسيول (2016).

كان الاتحاد المحلي، أقال كلينسمان بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا في قطر عقب الخسارة أمام الأردن الوصيفة 0-2 في السادس من شباط/فبراير.

واعتبر رئيس الاتحاد تشونج مونج جيو أن كلينسمان "فشل في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب".

وتابع "لم يرق نهج وتنافسية كلينسمان كمدرب إلى مستوى التوقعات (...) لذلك قررنا تغيير الادارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

ولم يحظَ كلينسمان بمساندة الجمهور الكوري الجنوبي منذ استلامه المهمة في شباط/فبراير 2023، وذلك بسبب رفضه العيش في البلاد وسجله التدريبي الذي لا يضاهي مسيرته الرائعة كلاعب.

ويلعب المنتخب الكوري في التصفيات المونديالية ضمن المجموعة الثالثة، حيث يتصدّر بست نقاط بفارق ثلاث عن تايلاند والصين، فيما تتذيّل سنغافورة الترتيب من دون نقاط.

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