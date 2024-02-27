مستجدات وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصدر مطلع ، ظهر الثلاثاء، ان هناك تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لكن لا تزال هناك عقبات يتعين حلها.
وقالت : التفاصيل الحاسمة بما في ذلك مدة وقف إطلاق النار لا يزال يتعين الاتفاق عليها.
وتابعت الشبكة : المفاوضون يتسابقون للتوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان.
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