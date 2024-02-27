Tuesday, 27 February 2024 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستجدات وقف إطلاق النار بغزة

2/27/2024 10:14:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصدر مطلع ، ظهر الثلاثاء، ان هناك تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لكن لا تزال هناك عقبات يتعين حلها.
وقالت : التفاصيل الحاسمة بما في ذلك مدة وقف إطلاق النار لا يزال يتعين الاتفاق عليها.
وتابعت الشبكة : المفاوضون يتسابقون للتوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان.

MENAFN27022024000208011052ID1107906289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث