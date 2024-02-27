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تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

2/27/2024 10:14:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) ومؤسسة ولي العهد اليوم عن تجديد مذكرة التفاهم بينهما والهادفة لمواصلة دعم الرياديين والمبتكرين من فئة الشباب، تحت مظلة "مساحة الصّناع" (مصنع الأفكار سابقاً)، أحد برامج المؤسسة، ومنصّة زين للإبداع (ZINC).
ووقع المذكرة عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن المؤسسة، المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.
وتنص المذكرة على خلق منصّة عمل مشتركة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والشابات، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات وورش العمل المتعلّقة بمهارات التصنيع الرقمي والتعليم التقني.
من جهتها قالت منكو: "نعتزّ بشراكة العمل بين مؤسسة ولي العهد وشركة زين، هذه الشراكة التي تعتبر نموذج حي على العمل التنموي المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ساهمت وتساهم في تحقيق الأهداف التنمويّة التي نعمل على تحقيقها".
وأضافت منكو: "حققنا سويّاً خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات أبرزها توفير 305 فرص تدريب وجاهيّة استفاد منها أكثر من 7600 مشارك ومشاركة، إلى جانب ورشات تعليمية عبر الإنترنت لأكثر من 58000 مشارك".
وأضافت منكو "كما تمكّنا سويّاً من تقديم 17 منحة كاملة لشباب وشابات متميزين للانضمام لبرامج مؤسسة "فاب" العالمية، ومشاركة أكثر من 600 من المبتكرين الأفراد والشركات الناشئة ضمن أربعة هاكاثونات مخصصة لإيجاد حلول لقضايا عالمية، كما تم مؤخراً توزيع 12 طابعة ثلاثية الأبعاد في جميع محافظات المملكة".
وبيّنت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع العام والمؤسسات التي تُعنى بمجال ريادة الأعمال في المملكة، بما يعزز مفهوم التشاركية لخدمة منظومة ريادة الأعمال، حيث تعمل المنصّة وبالتعاون مع مصنع الأفكار على عقد دورات تدريبية وورش عمل للشباب والمهتمين في مجال التصنيع الرقمي والتعليم التقني، كما تتيح المنصّة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية - مستفيدةً من الأجهزة والمعدات الحديثة التي يوفرها مصنع الأفكار-، الفرصة لتصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة في مجالات التصنيع الرقمي، الذي يضم الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتسويقها وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

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