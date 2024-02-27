لمرضى الكلى.. نصائح اتبعها في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج أولئك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى إلى اتباع حزمة من النصائح الهامة للحفاظ على صحتهم أثناء صيام شهر رمضان المبارك.نصائح لمرضى الكلى في رمضان



1- عدم تجاهل وجبة السحور

يجب تناول وجبة السحور لتفادي الشعور بالتعب والإعياء خلال فترة الصيام، إذا ظهرت أي أعراض خلال الصوم، مثل الدوخة أو الصداع، يجب قطع الصيام وتناول الجرعة المحددة من العلاج والاتصال بالطبيب المعالج.



2- شرب كمية كافية من الماء

يجب على مرضى الكلى شرب حوالي 3 لترات من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور، ومع ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التبول تقليل كمية الماء المتناولة.

كما يجب على مرضى الكلى الذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي تقييد كمية الماء لتجنب مشاكل الاحتباس السائل.



3- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يجب على مرضى الكلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خلال وجبتي الإفطار والسحور.

ويجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والوجبات الجاهزة، والأطعمة الدهنية. كما يجب تقليل تناول الحلويات.



4- تناول البروتين

يحتاج مرضى الكلى الذين يخضعون للغسيل الكلوي إلى تناول كمية كافية من البروتين خلال وجبتي السحور والإفطار لتعويض البروتين المفقود خلال عملية الغسيل.



5- الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج

يجب على مرضى الكلى الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة في المواعيد المحددة وعدم تجاوز الجرعات الموصوفة.

ويجب أيضًا اتباع تعليمات الطبيب المعالج بشأن توقيت تناول الأدوية وأي تعليمات أخرى تتعلق بالرعاية الصحية الشخصية.



6- مراقبة الأعراض والتواصل مع الطبيب

يجب مراقبة أي تغيرات في الحالة الصحية والتواصل مع الطبيب المعالج في حالة ظهور أي أعراض طارئة أو تدهور في الحالة العامة.

ويجب أيضًا الالتزام بجميع التعليمات التي يقدمها الطبيب المعالج للحفاظ على صحة المريض وضمان رعاية صحية جيدة.



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