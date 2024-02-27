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المغربي أمرابط أول ضحايا المالك الجديد في مانشستر يونايتد

2/27/2024 10:14:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتزم مانشستر يونايتد توجيه صدمة كبرى للمغربي سفيان أمرابط لاعب الشياطين الحمر المعار من صفوف فيورنتينا.
وانضم أمرابط لصفوف مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة من ميركاتو الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين يورو.
وتضمنت الصفقة بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كإضافات.
وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، فإن النادي الإنجليزي قرر عدم بتفعيل بند الشراء في عقد أمرابط، ما يعني أنه سيعود إلى فيورنتينا عقب نهاية فترة الإعارة.


ولم يتمكن نجم الوسط المغربي من تقديم أوراق اعتماده لدى مانشستر يونايتد، وأصبح حبيسا لدكة البدلاء في الفترة الماضية.
وشارك أمرابط في 12 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بجانب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السير راتكليف المالك والشريك الجديد بالنادي والمسؤول عن فريق كرة القدم، ينوي القيام بتغيير كبير في فريق مانشستر يونايتد على مستوى التعاقدات.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى نية السير بيع 11 لاعبا دفعة واحدة الصيف المقبل.

ملاعب

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