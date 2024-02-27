الناطق الرسمي باسم الحكومة فتح باب الترشيح للانتخابات الإثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل الخميس 28 منه

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.
وقال العجمي، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح، إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل وفتح باب الترشيح يوم الإثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.
MENAFN27022024000130011022ID1107906251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.