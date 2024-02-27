الناطق الرسمي باسم الحكومة فتح باب الترشيح للانتخابات الإثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل الخميس 28 منه

وقال العجمي، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح، إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل وفتح باب الترشيح يوم الإثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.

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