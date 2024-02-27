غداً.. انطلاق أول بطولة للبدلات النفاثة في العالم بدبي



تنطلق غداً (الأربعاء) منافسات "بطولة دبي للبدلات النفاثة" الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران بدون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة جرافيتي بالتعاون مع نادي“سكاي دايف” دبي و"إكس دبي".

تقام منافسات البطولة في الواجهة البحرية من نادي“سكاي دايف” دبي وتمتد لمسافة 700 متر وصولًا إلى دبي هاربر، وتم اختيار هذه المنطقة نظرًا لتوافق عمق المياه وطبيعتها مع هذا النوع من السباقات الأولى من نوعها.

ويشارك في السباق ثمانية متسابقين من مختلف دول العالم من بينهم المتسابق الإماراتي أحمد الشحي الذي خضع لتدريبات مكثفة في بريطانيا لتأهيله للمشاركة في السباق الأول من نوعه في العالم.

ويتنافس المشاركون في الحدث عبر الطيران في المسار الذي حددته اللجنة المنظمة والذي يتضمن 12 نقطة تحد متنوعة تحتاج إلى قدرة عالية على المناورة والدقة وسرعة الطيران، وتختبر قدرتهم على المراوغة أثناء الطيران والتحكم في البدلة النفاثة لتحديد المتسابقين الأربعة الأفضل للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.

ويرتدي المتسابقون البدلة النفاثة المبتكرة التي تم العمل على تطويرها منذ عام 2017، وصممت خصيصًا لمثل هذا النوع من السباقات وراعت جوانب الصحة والسلامة ومن بينها الحماية من الغرق وتوفر خاصية الطفو فوق سطح المياه.

وسبق أن حلق الطيارون في دبي بشكل استعراضي عدة مرات سابقة على مدار السنوات الماضية، وخاضوا تجارب طيران استعراضية في أكثر من 260 حدثًا في أكثر من 45 دولة مختلفة.

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