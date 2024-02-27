جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفايشيد بتطور الطب الرياضي في الإمارات



أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لتطوير الطب الرياضي بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، في سبيل العناية بصحة وسلامة اللاعبين، بما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمنظومة كرة القدم.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد الدولي لـ"مركز فيفا الطبي المتميز" بدبي، حيث اطلع على مرافقه والخدمات الطبية التي يقدمها لتأهيل اللاعبين، سواء من داخل الإمارات أو لنجوم اللعبة ومشاهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

وأبدى رئيس "فيفا" ارتياحه للخدمات الطبية التي يقدمها المركز، الحائز على اعتماد الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، خاصة وأنه نجح خلال سنوات قليلة في أن يصبح الوجهة المفضلة لأشهر نجوم الكرة في العالم، سواء لعلاج الإصابات أو التأهيل أو الكشف الطبي الذي يسبق تعاقدات اللاعبين مع الأندية في دول المنطقة.

وأكد أن نجاح المركز في تقديم خدمات طبية متطورة، يعد هدفا أساسيا في قائمة الأهداف التي من أجلها يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم التراخيص لمراكز "فيفا" في العالم من أجل خدمة طب كرة القدم.

ومن جانبه أكد الدكتور مراد الغرايري مدير مركز فيفا الطبي المتميز بدبي، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً رائدا في السياحة العلاجية للرياضيين، وذلك بفضل توافر العديد من العوامل الايجابية التي جعلت نجوم ومشاهير الرياضة العالمية يفضلون العلاج في الإمارات والحصول على أفضل النتائج.

وأوضح أن القطاع الرياضي انضم خلال الفترة الماضية إلى بقية القطاعات الناجحة في مجال السياحة العلاجية، بفضل الجهود المبذولة للارتقاء بالطب الرياضي داخل الدولة، سواء من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة، أو من حيث استقطاب نخبة من أنجح الكفاءات الطبية العالمية، لتكتمل المنظومة ويصبح الطب الرياضي قطاعا حيويا قادرا على توفير أفضل الخدمات للراغبين في العلاج بالدولة، وخدمة الرياضيين.

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