قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، بورغ براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى وآخر المستجدات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتحديات التنموية التي تواجه العالم نتيجة العديد من الأوضاع الحالية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بالدور الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي في تعزيز التواصل وبناء الجسور بين الحكومات وبين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات المرتبطة بالنمو الاقتصادي وقضايا التنمية.
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