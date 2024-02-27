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قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

2/27/2024 10:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، بورغ براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى وآخر المستجدات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتحديات التنموية التي تواجه العالم نتيجة العديد من الأوضاع الحالية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بالدور الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي في تعزيز التواصل وبناء الجسور بين الحكومات وبين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات المرتبطة بالنمو الاقتصادي وقضايا التنمية.

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