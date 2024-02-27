حمدان بن محمد يلتقى فريق متطوعي يوم لدبي ويثنى على جهودهم

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فريق متطوعي مبادرة "يوم لدبي" حيث حرص سموه على تبادل أطراف الحديث مع المتطوعين ضمن المبادرة التي تعد منصة اجتماعية إنسانية تعكس القيم الإماراتية الرفيعة، واستمع منهم إلى أهم المناسبات التي شاركوا فيها وما قدموه من جهد خلالها إعلاءً لقيمة العطاء التي تعد من أكثر القيم ارتباطاً بالإمارات وشعبها الذي لا يتأخر عن المبادرة للتطوع في كل موقف يستدعي المشاركة المجتمعية.



وأثنى سموه خلال اللقاء الذي حضره ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، على جهود المتطوعين ضمن المبادرة، وما قدموه من عطاء في العديد من المواقف والمناسبات وفي مقدمتها دورهم المشرف خلال جائحة كوفيد-19، كذلك خلال استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في دبي، وغيرها من المناسبات التي أبدوا فيها تميزاً واضحاً في القيام بالمهام الموكلة إليهم، وما تركوه من أثر في نشر الثقافة التطوعية وتفعيل الشراكة المجتمعية بشكل عام.



وقد أعرب ضرار بالهول الفلاسي عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه على لقاء متطوعي "يوم لدبي"، وما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من سموه من حرص على ترسيخ مبادئ وأسس العمل التطوعي، وتشجيع لتبني فكر العطاء والبذل ونشر ثقافة التطوع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات وبين مختلف مكونات المجتمع،

وتأكيد قيم التضامن والتكاتف المجتمعي في كافة الأوقات.



يُذكر أن مبادرة "يوم لدبي" هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2017 وتشرف على تنفيذها "مؤسسة وطني الإمارات"، بهدف تحويل النشاط التطوعي إلى عمل مستدام يقوم على أسس ومعايير محددة ضمن إطار مؤسسي واضح.



وتقوم فكرة المبادرة على دعوة المواطنين والمقيمين القادرين، إلى التطوع بيوم واحد في السنة لمساعدة الغير وتلبية احتياجات المجتمع، والحفاظ على مدينة دبي واستدامتها، حيث يمكن أن يكون التطوع دفعة واحدة أو من خلال عدة فرص تطوعية على مدار العام، كما

يمكن للتطوع أن يكون في عدة أشكال تشمل التطوع

بالوقت، أو المعرفة، أو المهارات وغيرها من أوجه التطوع.





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