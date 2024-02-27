الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة سييفيرني قرب أفدييفكا في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه سيطر على بلدة سييفيرني الصغيرة الواقعة قرب أفدييفكا التي سقطت في الآونة الأخيرة، فيما تواصل القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة وحققت فيها عدة نجاحات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام إن الجنود الروس "حرروا" بلدة سييفيرني. الاثنين، أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من قرية أخرى تقع على بعد كيلومترات من هناك، وهي لاستوشكيني.
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