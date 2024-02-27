الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة سييفيرني قرب أفدييفكا في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه سيطر على بلدة سييفيرني الصغيرة الواقعة قرب أفدييفكا التي سقطت في الآونة الأخيرة، فيما تواصل القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة وحققت فيها عدة نجاحات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام إن الجنود الروس "حرروا" بلدة سييفيرني. الاثنين، أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من قرية أخرى تقع على بعد كيلومترات من هناك، وهي لاستوشكيني.

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