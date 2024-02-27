أندريه روبليف يحلق في تجربة طيران افتراضية

استضافت كلية الإمارات للتدريب على الطيران نجم التنس أندريه روبليف، المصنف الثاني في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2024، حيث خاض تجربة فريدة في جهاز محاكاة الطيران، واستمتع بهذه التجربة الافتراضية قبل بدء مبارياته في البطولة التي انطلقت فعالياتها يوم أمس الاثنين.

ومنحت هذه التجربة الاستثنائية النجم الروسي الفرصة لقضاء وقت ممتع بعيداً عن ضغوطات التحضير للبطولة وقدمت له الحافز الذي كان يحتاجه لتسجيل أداء جيد، حيث تغلب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً على خصمه جانغ جيجن في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات على الملعب الرئيسي بنتيجة 6-7 و6-2 و6-4 ليضع نفسه في المركز الثاني، ويضرب موعداً للقاء الإيطالي لورنزو موسيتي أو المتأهل آرثر كازو.

وقال روبليف في هذا الصدد: «كانت تجربة مذهلة وقضيت أوقاتاً لا تنسى، وأشكر دبي ومنظمي البطولة على منحي هذه الفرصة، إذ لطالما كنت أخشى الطيران إلا أن الأمر كان سهلاً وممتعاً».

ويضم رصيد روبليف 15 لقب بطولة فردية من بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، وكان آخرها إحراز لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للتنس في مطلع العام الجاري. ولكن اللاعب الروسي تعثر في الأدوار ربع النهائية لثلاث بطولات متتالية، حيث تلقى هزيمة بمجموعتين متتاليتين أمام يانيك سينر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وينضم اللاعب الذي بلغ ربع نهائي البطولات الأربع الكبرى 10 مرات إلى تشكيلة قوية من نجوم التنس المستعدين لخوض المنافسات هذا الأسبوع، بمن فيهم صديقه المقرب وحامل اللقب الحالي دانييل ميدفيديف، والمصنف الثامن عالمياً هيوبرت هوركاتش والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى آندي موراي.

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