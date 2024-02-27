محكمة ترفض دعوى ضد صفقة للدوري الإسباني بقيمة 2.1 مليار دولار

رفضت محكمة إسبانية اليوم الثلاثاء دعوى قضائية رفعها ريال مدريد وأتليتيك بيلباو ضد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم حول صفقة تقدم بموجبها الرابطة 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) لتمويل عشرات الأندية.

ولم يجد حكم محكمة مدريد، والذي اطلعت عليه رويترز اليوم، شيئا غير قانوني في صفقة "دعم رابطة الدوري الإسباني" والتي صوت 38 ناديا لصالحها للحصول على سيولة مالية مقابل منح حصة قدرها 8.2 بالمئة إلى شركة (سي.في.سي كابيتال بارتنرز).

وتضمنت الصفقة إنشاء شركة جديدة بالشراكة مع (سي.في.سي) لجني إيراد من حقوق البث والرعاية في الدوري لمدة 50 عاما. وتمت الموافقة عليها في أواخر 2021.

وكان ذلك أول اتفاق استثماري من شركة أسهم خاصة في أحد البطولات المحلية الأوروبية الكبرى، لكن ريال مدريد وأتليتيك قدما شكوى في يناير 2022 قالا فيها إن ذلك قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لكرة القدم الإسبانية بالكامل وانتهاكا لقانون الرياضة الإسباني وقواعد الدوري.

ولم يرد ريال مدريد وأتليتيك بيلباو على الفور على طلب رويترز للتعليق.

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