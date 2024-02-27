تاكسي دبي تزيد حصتها السوقية إلى 46 % مع زيادة عدد مركبات الأجرة إلى 5,660 مركبة

أعلنت شركة تاكسي دبي عن استحواذها على 94 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات وبذلك يصبح العدد الذي تم اضافته من المركبات في عام 2024 لعدد 445 مركبة أجرة لتساهم هذه الزيادة في رفع الحصة السوقية للشركة إلى 46% خلال العام الحالي مما يعزز من مكانتها كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل في دبي وتؤكد قوة المركز المالي للشركة ومقدرتها على التوسع والاستحواذ.

وتأتي هذه الزيادة التي تشكل إضافة لحجم أسطول مركبات أجرة شركة تاكسي دبي البالغ 5,660 مركبة أجرة، وذلك تأكيداً على جهود الشركة المتواصلة لزيادة مواردها المالية المخصصة للأعمال التشغيلية والاستراتيجية، وفي إطار خططها التوسعية في قطاع مركبات الأجرة وسعيها المتواصل لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة تسهل حركة التنقلات اليومية لسكان إمارة دبي.

الإضافة تعزز القيمة السوقية للمساهمين

وأكد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن تشغيل 94 مركبة أجرة جديدة يعكس النمو المستدام الذي تشهده أعمال الشركة على المستوى التشغيلي والاستثماري، والنمو في عدد اسطول مركبات الأجرة من 5216 خلال عام 2023 إلى 5660 في عام 2024، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في نمو الإيرادات الإجمالية للشركة لهذا العام، ما يعزز منمركزها المالي الرائد في سوق دبي المالي ويساهم في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين في أسهم الشركة وزيادة القيمة لصالح المساهمين، مشيراً إلى أن هذه الإضافة تأتي في إطار حرص الشركة على المساهمة في توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، حيث ستلعب دوراً مهماً في تعزيز القدرات التشغيلية لتاكسي دبي وتنمية قدراتها على تقديم أفضل خدمات النقل ولا سيما إن تعزيز اسطول مركبات الاجرة سيزيد من عدد الرحلات اليومية.

جاهزية استباقية

وأشار منصور رحمه الفلاسي إلى أن شركة تاكسي دبي تواصل عمليات النمو في أسطول مركبتها حيث شهدت مؤخراً مضاعفة لعدد مركبات تاكسي المطار بنسبة 100% من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة ، وهو ما يؤكد الجاهزية الاستباقية لتاكسي دبي لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المستويات بما يتماشى مع سمعة ومكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية ويواكب النمو السكاني الذي تشهدها الإمارة، وبما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 على صعيد توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة لكافة سكان وزوار الإمارة.

وتُقدم تاكسي دبي مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسية للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة بأسطولها الكبير والصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الحافلات، وخدمة التوصيل للشركات.

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