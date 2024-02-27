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مليحة يواجه الشباب البحريني في خليجية اليد غداً الأربعاء

2/27/2024 9:20:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي في الخامسة مساء غد الأربعاء فريق كرة اليد بنادي مليحة مع نظيره فريق كرة اليد بنادي الشباب البحريني في البطولة الخليجية الـ 40 للأندية أبطال الكؤوس بكرة اليد، التي تحتضنها دولة قطر وتستمر لغاية 5 مارس المقبل، ويلعب فريق مليحة ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت إلى جانبه كلاً من فرق الكويت الكويتي والريان القطري والشباب البحريني.

يدرك القائمون على فريق مليحة من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين أهمية مباراة الغد، لذا ينشدون الفوز على فريق الشباب البحريني بآمال وطموح البقاء ضمن المنافسين لبلوغ نصف نهائي البطولة، هذا ما تم التركيز عليه خلال الحصة التدريبية التي أقيمت اليوم الثلاثاء خلال يوم راحة للفريق والتي تم خلالها تجاوز السلبيات واستثمار الإيجابيات التي قدموها خلال مباراتهم الأولى بالبطولة، والتي خسرها الفريق أمام فريق الكويت الكويتي 28/32.
ووفق النظام الرسمي للبطولة فإنه يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وسيخوض فريق مليحة مباراته الأخيرة بالمجموعة مع الريان القطري أول مارس المقبل، ويشارك فريق مليحة بهذا الحدث الخليجي الذي يستضيفه النادي العربي القطري ممثلاً للإمارات بصفته وصيف كأس نائب رئيس الدولة للموسم الماضي.

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