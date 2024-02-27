فيفا يطلق مبادرة تجريبية لإقامة سلسلة مباريات ودية في مارس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق مبادرة تجريبية لتيسير إقامة مباريات ودية بين منتخبات من مختلف الاتحادات القارية خلال فترة "أيام الفيفا" لشهر مارس في السنوات الزوجية.

وأوضح الفيفا، في تقرير له، أن هذه المبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة للاتحادات الأعضاء للمشاركة في مباريات دولية، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية (2023-2027)، وبناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الفيفا في ديسمبر 2022، سيطلق الاتحاد الدولي المرحلة التجريبية الأولى لهذه المبادرة خلال فترة المباريات الدولية المخصَّصة لشهر مارس 2024.

وأعلن الفيفا عن أسماء 4 دول ستتولى تنظيم مباريات المرحلة الأولى لهذا المشروع التجريبي، وهي الجزائر، وأذربيجان، والمملكة العربية السعودية، وسريلانكا.

وسيدعم الاتحاد الدولي أعضاءه في تنظيم سلسلة من المباريات الودية الدولية تضم كل منها 4 منتخبات وطنية من اتحادات قارية مختلفة، على أن تقام المواجهات في دولة مضيفة واحدة.

وبموجب ذلك، ستحصل الاتحادات الأعضاء على فرصة أكبر لمواجهة منتخبات وطنية من قارات أخرى في مباريات دولية، ما يطرح فرصاً جديدة للتطوير الفني على نحو لم يكن متاحاً في السابق للكثير من الدول.

وتنطلق المرحلة التجريبية الأولى في الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، على أن يعلن الفيفا إطلاق السلسلة كاملة في الشهر نفسه من عام 2026.

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن هذه السلسلة للمباريات الودية من مبادرة الفيفا تمثل خطوة إيجابية ونقلة نوعية على الصعيد العالمي لكرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية.

وقال: "لطالما أبلغتنا الاتحادات الأعضاء برغبتها وعزمها على اختبار مواجهة نظرائها من مختلف أنحاء العالم، والآن يمكنها تحقيق ذلك".

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