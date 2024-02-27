برج راشد.. علامة فارقة في مسيرة دبي

قبل 45 عاماً، وبتاريخ 26 فبراير 1979،

‏تم تدشين برج راشد، الذي جاء ك‏أعلى ناطحة سحاب في المنطقة حينها.

و‏مثل البرج علامةً فارقةً في مسيرة دبي الطويلة شامخاً، ومعبراً عن دبي وتطلعها للمستقبل.

‏واليوم يقف برج راشد شامخاً رمزاً لطموحات دبي وتطلعاتها المستقبلية، نعلناً «‏هُنا نبض دبي .. هنا نبض الأعمال ومركز التجارة العالمي».





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