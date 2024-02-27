برج راشد.. علامة فارقة في مسيرة دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قبل 45 عاماً، وبتاريخ 26 فبراير 1979،
تم تدشين برج راشد، الذي جاء كأعلى ناطحة سحاب في المنطقة حينها.
ومثل البرج علامةً فارقةً في مسيرة دبي الطويلة شامخاً، ومعبراً عن دبي وتطلعها للمستقبل.
واليوم يقف برج راشد شامخاً رمزاً لطموحات دبي وتطلعاتها المستقبلية، نعلناً «هُنا نبض دبي .. هنا نبض الأعمال ومركز التجارة العالمي».
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