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حمدان بن محمد: بناء الحضارة والمستقبل يأتي عبر فهم التاريخ

2/27/2024 9:20:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن بناء حضارتنا ومستقبلنا يأتي عبر فهم التاريخ المؤدي إلى فهم الحاضر.

جاء ذلك تعقيباً على جلسة مثرية
لبروفيسور التاريخ روي كازاغراندا، حضرها سموه مع
مجموعةٍ من أهل دبي ورواد العمل الخيري في قصر راشد بن سعيد زعبيل.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "من أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد في زعبيل حضرت اليوم مع مجموعةٍ من أهل دبي ورواد العمل الخيري جلسة مثرية لبروفيسور التاريخ روي كازاغراندا.. الذي أخذنا في نقاشٍ عميق حول تاريخ العالم والمنطقة.. وعبر فهم التاريخ.. نفهم الحاضر.. ونبني حضارتنا ومستقبلنا".


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