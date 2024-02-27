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العرموطي يوجه سؤال نيابي بخصوص مجلس الأمن القومي

2/27/2024 9:10:04 AM
(MENAFN- Amman Net) وجه النائب صالح العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشأن سبب عدم تشكيل مجلس الأمن القومي حتى الآن، وعن الأعضاء الذين تم تعيينهم فيه.


كما و استفسر العرموطي عما إذا تم عقد اجتماع للمجلس منذ تاريخ نشر نظامه في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ إرسال السؤال، وطلب توضيح الأسباب والمبررات التي دعت إلى تأخر استكمال إجراءاته القانونية.

وتاليا صورة عن السؤال الذي حصلت "عمان نت" على نسخة منه.

مجلس النواب التاسع عشر مجلس النواب النائب صالح العرموطي سؤال نيابي

MENAFN27022024000209011053ID1107905937

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