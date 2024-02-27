العرموطي يوجه سؤال نيابي بخصوص مجلس الأمن القومي

(MENAFN
- Amman Net) وجه النائب صالح العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشأن سبب عدم تشكيل مجلس الأمن القومي حتى الآن، وعن الأعضاء الذين تم تعيينهم فيه.
كما و استفسر العرموطي عما إذا تم عقد اجتماع للمجلس منذ تاريخ نشر نظامه في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ إرسال السؤال، وطلب توضيح الأسباب والمبررات التي دعت إلى تأخر استكمال إجراءاته القانونية.
وتاليا صورة عن السؤال الذي حصلت "عمان نت" على نسخة منه.
مجلس النواب التاسع عشر مجلس النواب النائب صالح العرموطي سؤال نيابي
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