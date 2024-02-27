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7 مدربين مرشحين لخلافة تن هاغ في اليونايتد

2/27/2024 9:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدرب إريك تن هاغ أصبح تحت الضغط مجدداً، مشيرة إلى إمكانية إقالته من مانشستر يونايتد.
قالت الصحيفة إن "المدرب الهولندي عاد إلى دائرة الشك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام فولهام"، ليتلقى اليونايتد خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم.
وأوضحت: "الفارق اتسع بين مانشستر يونايتد والمركز الرابع إلى 8 نقاط، ما يفتح الباب أمام الاستغناء عن خدماته".
وتابعت: "تبرز أسماء 7 مدربين لخافة إريك تن هاغ في منصبه، يتقدمهم مدرب تشيلسي السابق غراهام بوتر الذي أجرى بالفعل محادثات مع السير جيم راتكليف المتحكم حالياً في ملف كرة القدم في مانشستر يونايتد".
وأضافت: "يبرز مدرب آخر قاد "البلوز" وهو الألماني توماس توخيل الذي سيرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، بينما يدخل القائمة لاعب الفريق السابق، مايكل كاريك الذي قدم ميدلسبره أداءً جيداً تحت قيادته في الموسم الماضي".
في المقابل يدخل قائمة الترشيحات عضو الجهاز الفني السابق كيران ماكينا الذي لعب أدواراً مختلفة في اليونايتد بين عامي 2016 إلى 2021.
من جهته يعد الأسطورة زين الدين زيدان من الأسماء المرغوبة بشدة، خاصة أنه لا يرتبط بعقد مع أي فريق، وفي الوقت نفسه يدخل مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت الترشيحات في حال رحيله عن الفريق بعد يورو 2024.
وأخيراً يعد الإيطالي روبرتو دي زيربي من الأسماء المطروحة أمام إدارة مانشستر يونايتد، خاصة أنه يقود برايتون لتحقيق نتائج رائعة في الفترة الحالية.

ملاعب

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