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مفاجأة قانونية قد تنقذ رونالدو من الإيقاف مع النصر السعودي

2/27/2024 9:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ما زال الحديث عن الأزمة التي أثارها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، في ديربي الرياض أمام الشباب، مسيطرا على الوسط الكروي السعودي.
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يبث في النقل المباشر للمواجهة، يظهر فيه رونالدو، وهو يقوم بحركة وصفت من العديد بالقذرة والخارجة عن الآداب العامة تجاه جماهير الفريق المنافس، بعد تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب في الدقيقة 86 من زمن المباراة ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تصرف كريستيانو، ردا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.
ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، سيخضع رونالدو لـ"التحقيق" أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد أن قررت الأخيرة، فتح تحقيق رسمي في الواقعة.
وكشفت الصحيفة في نفس الوقت، عن أن اللجنة لم تحدد "آلية" جلسة التحقيق مع الأسطورة البرتغالية، وهل ستكون بحضوره أم عن بعد، أم ستكون عبر المراسلة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن المادة "117" من اللائحة الخاصة باللجنة، تمنح "الانضباط" حق التدخل من تلقاء نفسها في مثل هذه الأحداث إذا ظهرت في الناقل الرسمي، أو إذا قدمت أي جهة شكوى مقترنة بالأدلة.
وفي هذا السياق.. أعلن أيمن الرفاعي، الرئيس السابق لـ"الانضباط"، أن اللجنة ستقوم بسؤال الحكم "هل شاهد لقطة كريستيانو رونالدو أم لا؟!".
وأوضح الرفاعي لـ"الشرق الأوسط"، أنه إذا ذكر الحكم في رده على هذا السؤال، بأنه شاهد اللقطة ووجد أنها لا تستحق أي عقوبة فـ"يكون هو المسؤول عنها"، في إشارة إلى إمكانية تبرئة اللاعب.
وأضاف رئيس اللجنة السابق: "أما إذا ذكر الحكم في رده، على أنه لم يرى اللقطة، وإذا شاهدها لكان طرد اللاعب.. هنا سيتم إيقاف كريستيانو رونالدو، لمدة مباراتين مع غرامة 20 ألف ريال سعودي".
وشدد أيمن الرفاعي في نهاية حديثه، على أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، لا تعتمد على التصوير غير الرسمي، بل يجرى الاعتماد على كاميرا الناقل الرسمي فقط.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، إذ أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.
عندما قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس، عقب نهاية مباراة النصر والهلال.
والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال" في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.

ملاعب


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