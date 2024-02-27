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جيرونا يستعيد نغمة الانتصارات ويتجاوز برشلونة

2/27/2024 9:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعاد فريق جيرونا نغمة الانتصارات على حساب ضيفه رايو فاليكانو، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما الاثنين، في ختام منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل اللاعب الأوكراني فيكتور تسيغانكوف الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 52، بينما تكفل زميله البرازيلي سافيو دي أوليفيرا، بتسجيل الهدفين الآخرين في الوقت بدل الضائع للقاء.
وأكمل الضيوف المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76 بعد طرد المدافع بيب تشافاريا.
وحقق فريق جيرونا أول انتصار له بعد تعادل وهزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، ويستعيد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، من برشلونة.
بينما توقف رصيد نادي رايو فاليكانو عند 25 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

ملاعب

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