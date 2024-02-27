Tuesday, 27 February 2024 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع موهبة فالنسيا

2/27/2024 9:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن ريال مدريد حسم صفقة مهمة لتدعيم خط دفاعه بلاعب يعد من أبرز مواهب الكرة الإسبانية.
ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال أن "الملكي" توصل إلى اتفاق مع اللاعب الشاب لويس باولو كيفيدو لينضم إلى صفوفه قادماً من فالنسيا.
وأوضحت: "رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعاقد مع أردا غولر وإندريك، باعتبارهما اثنين من أعظم المواهب في الفريق، والآن يواصل تعزيز نفسه للمستقبل الذي سيأتي في السنوات المقبلة، ويحرص على العمل المستمر للتعاقد مع اللاعبين الشباب الواعدين".
وتابعت: "كيفيدو مدافع مركزي شاب مواليد 2008 تدفقت عليه العروض، ولكن "الميرنغي" كان منتبهاً له، وتوصل إلى اتفاق بالفعل على كسب خدماته، ولكن بنود التعاقد ستدخل حيز التنفيذ عندما يوقع عقده الأول كمحترف".
وأشارت إلى أن العلاقة بين ريال مدريد وفالنسيا، في تحسن مستمر، بعدما كان قد انفجر كل شيء نتيجة المضايقات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس خلال إحدى الزيارات إلى ملعب ميستايا العام الماضي، ولكن حدث بعد ذلك تقاربا في الأشهر الأخيرة بين الناديين.

ملاعب

MENAFN27022024000208011052ID1107905930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث