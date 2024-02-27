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لاعبو كرة القدم الأكثر متابعة على إنستغرام

2/27/2024 9:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم أنهما في نهاية مشوارهما الكروي ويسدل الستار قريبا على أفضل منافسة بين نجمين في تاريخ الساحرة المستديرة، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي والبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي يتنافسان في الفضاء الافتراضي وخارج المستطيل الأخضر.
وبعد فوزه بمونديال قطر، قال كثيرون من الخبراء إن لقب أفضل لاعب في التاريخ حسم للـ"برغوث"، غير أن عشاق "الدون" يدحضون هذا القول ويرفعون شعار "صاروخ ماديرا هو الأفضل".
لكن في الفضاء الافتراضي وتحديدا في منصة "إنستغرام" المنافسة محسومة لصالح رونالدو بفارق كبير عن باقي اللاعبين، وفي مقدمتهم ميسي الذي يحتل المركز الثاني.
ويستحوذ اللاعبان على أكثر من مليار و100 مليون متابع من المتابعين على المنصة التي تملكها شركة "ميتا" الأميركية.
واللاعبون الخمسة الأكثر متابعة هم:
رونالدو: 622 مليون متابع
ميسي: 500 مليون متابع
البرازيلي نيمار (الهلال السعودي): 219 مليونا
الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): 112 مليونا
الإنجليزي ديفيد بيكهام: 87 مليونا.

ملاعب

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