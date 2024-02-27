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ليفربول يحضر مفاجأة سارة لكلوب في نهاية مشواره مع الريدز

2/27/2024 9:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتزم إدارة نادي ليفربول، منح مشجعي النادي فرصة مثالية واستثنائية لتوديع مدرب الفريق يورغن كلوب، في مشهد تاريخي يليق بمسيرة المدرب الألماني.
وكشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية، عن وجود نية لدى إدارة الريدز بتخصيص حافلة مفتوحة للفريق تجوب شوارع المدينة، للاحتفال بكأس الرابطة الإنجليزية والذي سيكون بمثابة حفل ضخم للجماهير من أجل وداع يورغن كلوب.
وأعلن المدرب الألماني أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، حيث قرر الرحيل في مايو المقبل للحصول على إجازة لمدة عام قبل أن يخوض تجربة جديدة في التدريب.


وساهم كلوب مؤخرا في فوز الريدز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على تشيلسي في المباراة النهائية 1-0، في لقاء تغلب خلاله ليفربول على نقص حاد بصفوف فريقه بسبب الإصابات.
وأوضحت "تليغراف" أنها إدارة ليفربول ستقيم الموكب في كل الحالات، حتى لو لم يفز الفريق بأي بطولة سوى كأس الرابطة، رغم أن ليفربول لديه فرصة هذا الموسم لتحقيق رباعية تاريخية، حيث أنه يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وهو المرشح الأول للقب الدوري الأوروبي ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي.
يذكر أن يورغن كلوب قضى مسيرة استثنائية في ليفربول لمدة 9 سنوات، حقق خلالها كل البطولات الممكنة مع الفريق، وكان أبرزها إعادة لقب البريميرليغ للفريق وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ملاعب

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